Kaspersky Antivirus: proteggiti dalle minacce del web ogni giorno

Le soluzioni antivirus di Kaspersky ti permettono di proteggere ogni azione digitale che effettui ogni giorno. Infatti, con un antivirus come questo salvaguardi la sicurezza dei tuoi figli e la tua sia se loro gioca online sia se ad esempio inserisci la carta di credito per acquistare a distanza.

Oltre a proteggere il device che utilizzi di solito, puoi garantire la protezione a 360 gradi anche per tutti gli altri dispositivi dove installi Kaspersky. Ogni prodotto blocca tutte le app che ti spiano, come malware, virus, ransomware, ecc... Questa soluzione è forse tra le più complete, infatti, troviamo incluso anche un Password Manager ed una VPN.

Kaspersky Antivirus: i dettagli

I piani di abbonamento per sottoscrivere Kaspersky sono ben 3 e partono da una spesa annua in promozione a 19,99 euro. Il piano che ci sentiamo di consigliarvi è il Kaspersky Premium Total Security, attualmente scontato del 56% per il primo anno. In queste ore, inoltre, è possibile usufruire di un ulteriore 10% extra grazie al codice PLUS10 da inserire in fase d'acquisto. Con questo coupon potrete acquistare il piano completo a soli 31,49 euro per il primo anno.

La soluzione completa di permette di tenere alla larga virus, malware, rootkit, ramsomware ed altre minacce al giorno d'oggi sempre più presenti nel web ma allo stesso tempo di navigare in completa sicurezza con la VPN illimitata inclusa nel prezzo. Inoltre, solo per pochi giorni, con la versione Premium hai a disposizione anche il pacchetto Kaspersky Safe Kids gratis per un anno.

Costi ed altro

Il prezzo annuale scontato del 56% è valido esclusivamente per il primo anno. Il canone a prezzo pieno, ovvero pari a 79,99 euro, sarà applicato automaticamente al rinnovo.

