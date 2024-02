Kali Linux 2024.1 disponibile con Linux 6.6 LTS e nuovo look

Offensive Security ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Kali Linux 2024.1 come primo aggiornamento nel 2024 per questa distribuzione a rilascio progressivo basata su Debian per l'hacking etico e il penetration testing. Kali Linux 2024.1 aggiorna il suo look, aggiungendo nuovi sfondi e temi al desktop, al boot loader e alla schermata di accesso, oltre ad alcuni nuove icone delle app. L'aggiornamento del tema è stato effettuato sia per l'edizione standard di Kali che per quella di Kali Purple. L'ambiente desktop predefinito Xfce 4.18 ha poi ricevuto la possibilità di copiare l'indirizzo IP VPN negli appunti con un solo clic. Inoltre, l'ambiente desktop GNOME 45 ora utilizza Loupe come visualizzatore di immagini predefinito anziché Eye of GNOME.

Kali Linux 2024.1: quattro nuovi strumenti per la sicurezza

Kali Linux 2024.1 aggiunge quattro nuovi strumenti al suo arsenale, migliorando le capacità per i professionisti della sicurezza informatica. Il primo è il servizio di rilevamento dei dispositivi Bluetooth BlueHydra. Sono stati poi aggiunti l'implementazione del server OpenTAXII TAXII di EclecticIQ, gli strumenti da riga di comando readpe per manipolare file Windows PE e, infine, il sistema di rilevamento delle intrusioni di rete (IDS) flessibile Snort. Oltre a ciò, è stata aggiornata l'edizione Kali NetHunter per dispositivi mobili. Adesso sono supportati dispositivi come Samsung Galaxy S24 Ultra, Realme C15, TicWatch Pro 3 e Xiaomi Poco X3 NFC. Inoltre, Kali NetHunter ora supporta anche Android 14.

Kali Linux 2024.1 è disponibile per il download dal sito web ufficiale in varie versioni per piattaforme a 64 bit, ARM, VM, Cloud, WSL o mobili. Questa distribuzione è alimentata dal kernel Linux 6.6 LTS. Poiché Kali Linux segue un modello di rilascio progressivo, gli utenti esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni eseguendo i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade nel terminale. La nuova versione è scaricabile soltanto per coloro che desiderano installare Kali Linux su nuovi sistemi.