Kali Linux 2022.4: implementato Linux 6.0 ed il supporto a PinePhone

Il team di developer di Offensive Security, un'azienda americana che si focalizza sullo sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica, ha comunicato la disponibilità della nuova stable release della famosa distribuzione, dedicata all'ethical hacking ed alle operazioni di penetration testing, Kali Linux. La nuova edizione di questo sistema beneficia di una serie di interessanti novità che vanno a migliorare le diverse feature disponibili. Kali Linux 2022.4 si basa interamente sui pacchetti software provenienti dai repository di Debian, dunque l'utente ha accesso ad un vestissimo bacino di programmi e non avrà difficoltà a reperire ciò che è necessario alle proprie attività quotidiane.

In Kali Linux 2022.4 è finalmente arrivato Linux 6.0, ovvero l'ultima edizione stabile del kernel del Pinguino. Questo significa che adesso la distribuzione dispone del supporto out-of-the-box ad un ampio bacino di nuovo hardware disponibile in commercio. Di base Kali Linux 2022.4 è equipaggiata con XFCE 4.16 ma nei repository sono disponibili anche ambienti grafici più blasonati come ad esempio GNOME 43 e KDE Plasma 5.26. Quindi se si preferisce è possibile installare tali desktop environment subito dopo l'installazione del sistema tramite il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool).

Altra novità interessante presente in Kali Linux 2022.4 riguarda il supporto ufficiale per gli smartphone Pine64 PinePhone e PinePhone Pro. Inoltre è stato anche lanciato il nuovo Kali NetHunter Pro, una mobile penetration testing platform open source per device Android. Tale piattaforma viene distribuita anche tramite le bare metal Phosh image, animate da una versione personalizzata di GNOME, dedicate proprio ad una serie di dispostivi mobile.

In Kali Linux 2022.4 è possibile trovare diversi nuovi tool dedicati alle operazioni di hacking come: bloodhound.py, un ingestor basato su Python per BloodHound, il certipy tool dedicato all'Active Directory Certificate Services enumeration & abuse, l'hak5-wifi-coconut user-space driver per l'USB Wi-Fi NIC, l' ldapdomaindump Active Directory information dumper, il peass-ng privilege escalation tool e la rizin-cutter reverse engineering platform.