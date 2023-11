Kaiber Mobile: l’app aiuta gli artisti a creare videoclip tramite AI

Kaiber Studio, l’azienda che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare video musicali, come già visto con artisti del calibro di Kid Cudi e Likin Park, ha annunciato il rilascio di Kaiber Mobile, la sua nuova app che permette a creator, musicisti e artisti di sfruttare una vasta gamma di strumenti AI per creare i propri video. Tra questi vi sono tool come text-to-video, image-to-video e video-to-video. La piattaforma sfrutta progetti open source come AnimatedDiff, Automatic1111, ContolNet e Deforum, unendoli alla loro tecnologia proprietaria per creare un unico grande strumento per realizzare video. Come altri generatori di video AI Kaiber permette agli utenti di creare contenuti animati, caricando immagini/video o ancora, digitando le proprie idee per creare contenuti animati.

Come funziona Kaiber Mobile

Proprio come la versione desktop, anche l’app offre due tipi di animazione. Il primo è “Flipbook”, ovvero un effetto fotogramma per fotogramma. Il secondo è “Motion”, uno stile più fluido. Gli utenti possono usare un comando di testo per descrivere lo stile del video o selezionare uno tra i temi e gli stili preimpostati di Kaiber. Inoltre, è possibile personalizzare il movimento della telecamera, scegliere le proporzioni del video per adattarlo ad esempio a YouTube, TikTok o Instagram. La durata massima di ogni video è di otto minuti, ma in futuro l’azienda prevede di consentire anche video di 30 minuti. Gli utenti di Kaiber possono anche inserire la propria musica, rendendo l’app un’alternativa valida per tutti gli artisti indipendenti che non vogliono pagare uno studio d’animazione per creare il proprio videoclip.

Kaiber Mobile è già disponibile su Android e iOS. Questa propone tre opzioni di abbonamento. La prima è Explorer (5 dollari al mese per 300 crediti). La seconda è Pro (15 dollari al mese per 1000 crediti). Infine, è possibile abbonarsi ad Artist (30 dollari al mese per 2500 crediti). Ogni credito equivale ad un video della durata di un secondo. Inoltre, questi variano anche a seconda della funzionalità utilizzata. Kaiber include inoltre una prova gratuita di 7 giorni, con 100 crediti gratis. Gli utenti che utilizzano la versione a pagamento di Kaiber Mobile possiedono anche i diritti dei video che realizzano. Gli utenti con account free ottengono soltanto una licenza Commons Noncommercial 4.0. Ciò significa che possono pubblicare il contenuto, ma non possono utilizzarlo a scopi commerciali. Infine, tutti i video creati con account gratuiti saranno dotati di filigrana con logo Kaiber.