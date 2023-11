Instagram: in sviluppo "AI friend" completamente personalizzabili

Gli utenti Instagram potranno presto creare e chattare con un proprio amico virtuale dotato di intelligenza artificiale. Questo è quanto scoperto dal leaker Alessandro Paluzzi, il quale ha condiviso sul proprio profilo X (ex Twitter), alcuni screenshot della nuova funzionalità chiamata “AI friend”. Come si nota negli screenshot, l’intelligenza artificiale potrà rispondere alle domande, scambiare idee e molto altro. L’amico virtuale di Instagram sarà completamente personalizzabile. Gli utenti potranno infatti scegliere ad esempio l’etnia o la personalità (l’AI friend può essere riservato, entusiasta, creativo, spiritoso, positivo responsabile). Inoltre, è possibile scegliere i suoi interessi, che formeranno la sua personalità e la natura delle conversazioni. Sempre secondo gli screenshot pubblicati, questi riguardano “fai da te”, “animali”, “lavoro”, “istruzione”, “intrattenimento”, “musica”, “natura”, ecc. Una volta creato l’avatar e scelto un nome, sarà possibile interagire con esso tramite una finestra di chat.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

AI Friend di Instagram: un amico virtuale con cui parlare di tutto

L’arrivo di questo nuovo chatbot AI personalizzabile non deve stupire. Lo stesso Paluzzi aveva già rivelato a giugno che la piattaforma stava lavorando ad un proprio chatbot AI. Inoltre, Meta ha già iniziato ad utilizzare l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti, come ad esempio i chatbot di Instagram, Messenger e WhatsApp con le sembianze di personaggi famosi. Tuttavia, questi non possono interagire su un vasto ventaglio di argomenti, ma soltanto su specifici temi. AI friend di Instagram sarà programmato per incentivare le conversazioni più aperte. Naturalmente, chattare spesso con un “amico” dotato di intelligenza artificiale può avere effetti particolari sulla psiche degli utenti e portare questi a pensare che si stia conversando con un essere umano. Si tratta di un aspetto a cui Instagram (e non solo) dovrà prestare la massima attenzione.

Bisogna comunque notare che, al momento, Instagram non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al suo nuovo chatbot. Non è quindi chiaro se si tratta di una funzionalità che verrà distribuita nel breve termine, oppure avrà bisogno di ulteriori test prima del rilascio ufficiale.