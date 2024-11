Juventus-Torino: come vedere il derby in diretta streaming dall'estero

Oggi, sabato 9 novembre, l'Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della sfida tra Juventus e Torino, valida per la 12esima giornata di campionato. La partita promette scintille, con i bianconeri reduci da un pareggio in Champions League contro il Lilla. Ma cosa fare se ti trovi all'estero e vuoi seguire il match in diretta su DAZN con telecronaca in italiano? Ecco una guida completa su come vedere Juventus-Torino in streaming ovunque tu sia, grazie a NordVPN.

Dove guardare Juventus-Torino in diretta

La partita tra Juventus e Torino si disputerà sabato 9 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Il derby sarà trasmesso in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di co-esclusiva dell'evento. Per accedere alla diretta è necessario avere un abbonamento DAZN: la partita fa parte del pacchetto Goal Pass, disponibile a 13,99 euro al mese. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

I due allenatori, Thiago Motta per la Juventus e Vanoli per il Torino, hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni. Secondo i pronostici, la Juventus parte favorita grazie al fattore campo e alla posizione in classifica, ma il derby della Mole è sempre imprevedibile e il Torino potrebbe riservare qualche sorpresa.

Se sei un tifoso bianconero o granata e ti trovi all'estero durante il match, potresti avere difficoltà a seguire la diretta streaming a causa delle limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme. Tuttavia, esiste una soluzione semplice ed efficace: utilizzare una VPN come NordVPN per accedere a DAZN dall'estero e goderti la telecronaca in italiano.

Come guardare Juvenuts-Torino all'estero

Ecco i passi da seguire per vedere Juventus-Torino dall'estero:

Scarica e installa NordVPN: se non hai già un abbonamento, questo è il momento giusto per approfittare della promo Black Friday di NordVPN, che offre uno sconto del 71% più 3 mesi extra; Connettiti a un server italiano: una volta lanciata l'app di NordVPN, scegli un server situato in Italia. In questo modo, il tuo dispositivo otterrà un indirizzo IP italiano, permettendoti di accedere ai contenuti geo-bloccati di DAZN; Accedi a DAZN e avvia lo streaming: ora puoi accedere al tuo account DAZN e guardare la partita come se fossi in Italia, senza perdere la telecronaca in italiano.

