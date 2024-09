Juventus - Napoli: come vedere il match a prezzo ridotto con l'offerta flash di DAZN

Juventus - Napoli è il "big match" della Serie A di oggi, sabato, 21 settembre 2024. Il calcio di inizio è in programma alle 18. Il match è attesissimo: da una parte abbiamo la Juventus che, dopo un'ottima partenza, ha registrato due pareggi di fila. Dall'altra, invece, c'è il Napoli che, dopo un inizio difficile, ha vinto tre partite di fila ed è a un passo dalla prima posizione in classifica.

Il match è visibile in streaming su DAZN. Per questo week end, inoltre, c'è una promo molto interessante per poter accedere alla piattaforma di streaming che trasmette tutte le partite di Serie A. Per i nuovi utenti, infatti, è possibile attivare il piano Standard al costo di 19,99 euro al mese per 3 mesi. L'offerta riguarda la versione annuale con pagamento mensile e garantisce un risparmio complessivo di 45 euro.

Per accedere alla promo e guardare Juventus - Napoli su DAZN a prezzo scontato basta visitare il sito di DAZN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto, scegliendo poi il piano in offerta per l'attivazione.

Juventus - Napoli e tanti altri eventi sono su DAZN

Con DAZN è possibile accedere a un'offerta ricca di contenuti. La piattaforma di streaming, infatti, trasmette tutte le partite di Serie A e di Serie B, garantendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire la propria squadra del cuore. Ci sono poi i campionati esteri, con varie competizioni seguite a partire dalla Liga spagnola, e tanti altri sport. Su DAZN è possibile seguire i canali Eurosport e, quindi, accedere a una programmazione ancora più ricca di contenuti.

Con l'offerta in corso, valida solo per questo week end, DAZN Standard è attivabile con prezzo scontato a 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi. L'offerta è valida qui di sotto.

