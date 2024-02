Juno Computers lancia Saturn V5 con Ubuntu 23.10

Juno Computers ha annunciato la quinta generazione della linea Saturn di laptop basati su Linux con Ubuntu preinstallato, display 2K e componenti hardware aggiornati. Il laptop Saturn V5 è alimentato da un processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione con 10 core, 16 thread, Intel Smart Cache da 24 MB, velocità di clock Turbo Boost fino a 4,90 GHz e grafica Intel Iris Xe UHD. È inoltre alimentato da una RAM DDR4 a 3200 Mhz fino a 64 GB. Il laptop basato su Linux è inoltre dotato di un generoso e splendido display opaco da 17,3 pollici, con un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 165 Hz, luminosità di 300 cd/m² (nits) e risoluzione 2K QHD (2560×1440). Inoltre, è possibile scegliere tra le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4050, NVIDIA GeForce RTX 4060 e NVIDIA GeForce RTX 4070.

Saturn V5: tutte le specifiche del nuovo laptop di Juno Computers

Il Saturn V5 può essere configurato con un massimo di 4 TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD e viene fornito preinstallato con Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) per coloro che desiderano il software più recente. In alternativa, per coloro che cercano un sistema operativo supportato a lungo termine. è disponibile Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish). Dal punto di vista della connettività, il notebook è dotato di Intel 6E AX211 wireless, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 1, una porta USB 2.0, una porta HDMI 1.4b con HDCP, una porta Mini DP, uno slot per scheda Micro SD, una porta RJ-45 Gigabit Ethernet. Infine, sarà anche inclusa un’entrata jack per cuffie e microfono.

Saturn V5 Linux è già disponibile sul sito di Juno Computers al prezzo di partenza di 1399 dollari (circa 1300 euro). Come già accennato, è possibile selezionare una scheda grafica, ma anche la quantità di RAM e memoria di archiviazione. Il laptop viene fornito con un caricabatterie da 180 W, una batteria agli ioni di litio da 54 WH e altoparlanti stereo Sound Blaster Studio. Non mancano la webcam Full HD 1080p, un microfono integrato e una tastiera retroilluminata.