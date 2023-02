JavaScript: GitHub prepara il lancio dei blocchi?

I blocchi sono dei componenti di React in grado di interagire con il contenuto di un repository di GitHub. Oltre che per il framework di Meta esistono anche dei template per Vue ma in entrambi i casi è presente una limitazione: i blocchi possono essere visualizzati unicamente tramite GitHub che ha il compito di mettere a disposizione le componenti lato server.

Come funzionano i blocchi di GitHub

Possiamo rappresentare un blocco come un insieme di file JavaScript che raccolgono come input i file e le cartelle di un repository. Ciò consente l'esecuzione di alcuni task, come per esempio la scrittura di nuovi commit, tramite l'interazione con le API del servizio. Allo sviluppatore spetta poi il compito di stabilire cosa dovrà essere fatto attraverso JavaScript.

Gli ambiti applicativi sono infatti numerosi e vanno dalla possibilità di visualizzare dati da file JSON o CSV alla presentazione di fogli di stile CSS, dal rendering del markup alla restituzione di diagrammi editabili. A ciò si aggiungano la possibilità di mostrare il codice di un'applicazione durante il lavoro di sviluppo e di monitorare l'attività di un repository.

Come sottolineato dai portavoce di GitHub, i blocchi sono stati implementati per funzionare anche al di fuori della nota piattaforme di code hosting acquisita a suo tempo da Microsoft. A tal proposito è stata suggerita una possibile integrazione con Visual Studio Code che, comunque, è anch'esso un prodotto della Casa di Redmond.

Quando saranno disponibili i blocchi?

Per il momento si tratta di una funzionalità ancora in fase di sperimentazione. Quest'ultima dovrebbe essere estesa presto a tutti gli utenti ma, stando a quanto dichiarato dal direttore delle ricerche Idan Gazit, per il momento niente assicura che i blocchi diventeranno un prodotto vero e proprio.

Ad oggi l'idea è quella di eliminare la necessità di iscriversi ad una lista d'attesa per poterli testare. Non sarebbe stata ancora stabilita una data precisa ma è probabile che si dovranno attendere poche settimane.