HyperFormula: fogli di calcolo con TypeScript

Realizzato in TypeScript, HyperFormula è uno spreadsheet headless che può essere utilizzato sia come parser che come soluzione per la valutazione delle formule presenti nei fogli di calcolo. Creato per gli sviluppatori, e distribuito sotto licenza Open Source, può essere facilmente integrato in un browser Web o utilizzato come servizio con Node.JS per la costruzione di back-end da integrare nelle proprie applicazioni.

Quando utilizzare HyperFormula

Trattandosi di uno script headless, HyperFormula non prevede l'esistenza di un front-end che operi da interfaccia utente. Può essere utilizzato ad esempio come form builder per lo sviluppo di moduli da inserire in siti Web o Web application. Nello stesso modo può essere integrato in App didattiche ed educative, in calcolatori online e in applicazioni per la creazione di fogli di calcolo personalizzati.

Si tratta di una soluzione installabile sia lato client (anche via CDN) che lato server, ad esempio con npm:

$ npm install hyperformula

o Yarn:

$ yarn add hyperformula

Il requisito minimo è un ambiente basato su Node.JS 13 o versione superiore. È inoltre garantita la compatibilità con alcuni dei più diffusi framework JavaScript tra cui anche React, Angular e Vue.

Funzionalità di HyperFormula

La sintassi di HyperFormula è compatibile sia con Microsoft Excel che con Google Sheets. Le funzioni integrate sono oltre 400 e coprono tutti i casi d'uso ricorrenti. Dalla manipolazione degli array alla gestione di date e orari, dalle formule specifiche per la Finanza alle statistiche. È inoltre possibile definire delle funzioni personalizzate.

Sono supportate le operazioni CRUD (Create, Read, Update e Delete), è possibile accedere ai dati presenti nella clipboard e sono disponibili diverse modalità per l'ordinamento dei dati. Dal punto di vista dell'internazionalizzazione è particolarmente interessante la possibilità di localizzare le formule dei fogli di calcolo con il supporto a ben 17 lingue differenti.

Le espressioni possono essere associate a nomi user-friendly in modo da richiamarle più facilmente.