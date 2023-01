Java SE: Oracle aumenta i prezzi della licenza

I recenti aumenti di prezzo stabiliti dalla Oracle per il modello di sottoscrizioni di Java SE non avrebbe mancato di suscitare polemiche. Stando a quanto riportato nelle scorse ore da The Register, tali modifiche potrebbero costringere le aziende a pagare migliaia di dollari in più per poter eseguire gli stessi software utilizzati fino ad ora.

Java SE: i nuovi prezzi di Oracle

Parliamo nello specifico della Java SE Universal Subscription che, oltre alla licenza per l'utilizzo della Java Platform, offre supporto per tutte le implementazioni effettuate su Server, Cloud e Desktop. Le sottoscrizioni precedenti prevedevano che ciascuna organizzazione dovesse pagare per utente o per Java Processor, la nuova formula applicherebbe invece un costo per ciascun impiegato.

In alcuni casi, questa piccola (e costosa) rivoluzione sarebbe stata interpretata come un tentativo di penalizzare le aziende che nel corso del tempo hanno cercato di ridurre l'utilizzo di Java all'interno dei propri progetti e della propria infrastruttura tecnica. La nuova impostazione del listino infatti, sembrerebbe tenere conto molto più delle dimensioni delle aziende clienti che dell'uso che viene fatto effettivamente della piattaforma.

I costi per le aziende

Stando ai calcoli effettuati da alcune delle compagnie maggiormente colpite da questo aggiornamento, mediamente un'azienda potrebbe finire per pagare dal doppio a quattro volte quello che spendeva prima. Altre realtà finirebbero per pagare anche dieci volte di più.

Come stimato da Nathan Biggs, Amministratore Delegato della House of Bricks, un'azienda che conta 250 impiegati, una ventina di utilizzatori dell'environment Java Desktop e 8 installazioni del Java Processor (l'implementazione della JVM sull'hardware), potrebbe finire per pagare 45 mila dollari all'anno contro i 3 mila dollari richiesti in precedenza.

Stando così le cose, una possibilità di risparmio (anche ingente) potrebbe essere la migrazione verso OpenJDK che è una soluzione completamente gratuita ed Open Source. Verrebbe però a mancare il supporto diretto da parte della casa madre.