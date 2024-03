Oracle: Java 22 e un'estensione per Visual Studio Code

Grandi novità da parte di Oracle. Nello scorse ore la software house texana ha infatti rilasciato Java 22, o meglio JDK (Java Development Kit) 22. oltre a ciò è stato annunciato un supporto più avanzato per l'IDE Visual Studio Code. Per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento del linguaggio è necessario sottolineare innanzitutto che non si tratta di una LTS (Long Term Support). Per chi fosse interessato ad una release dal ciclo di vita più lungo è comunque disponibile Java 21. Versione che venne rilasciata nel settembre dello scorso anno.

Le nuove feature di Java 22

JDK 22 presenta diversi miglioramenti e nuove feature che riguardano in particolare la sostituzione della Java Native Interface, la Memory API e le Foreign Function.

Un lavoro interessante riguarda anche la dichiarazione implicita di classi e metodi che, in preview, permette ad esempio di scrivere appena due righe di codice per stampare un classico "Hello Word":

void main(){ println("Hello!") }

Sempre in versione preview, e in questo caso la seconda, JDK 22 semplifica la gestione delle stringhe grazie a degli appositi template. Le prestazioni sono state migliorate a livello di interfaccia nativa tramite il pinning degli oggetti nella loro collazione in memoria ed è disponibile un nuovo incubatore (il settimo) per la Vector API.

Java 22 e Visual Studio Code

Per quanto riguarda il supporto a Visual Studio Code, i miglioramenti effettuati derivano dai limiti riscontrati con l'estensione di Red Hat, che comunque conta oltre 30 milioni di installazioni, basata sul compilatore di Eclipse. L'estensione per l'IDE di Microsoft è basata invece sul Javac compiler. Tale caratteristica offre anche dei vantaggi in termini di compatibilità. L'estensione di Red Hat, infatti, presenta un supporto limitato per Java 22, mentre non supporta in alcun modo Java 23 che è attualmente in fase di preview e verrà rilasciata a settembre 2024.

Sempre per quanto riguarda l'uso di IDE, è utile ricordare che recentemente Oracle ha sconsigliato l'aggiornamento di macOS Sonoma 14.4. Questo perché gli utilizzatori di IDE JetBrains potrebbero riscontrare delle incompatibilità.