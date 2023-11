Spring Boot 3.2 con virtual thread e SSL hot reload

Gli sviluppatori di VMWare hanno annunciato la disponibilità di Spring Boot 3.2. Nuovo aggiornamento del noto framework Java Open Source che per il momento è ancora in fase di anteprima ma dovrebbe essere presto accessibile avendo superato quella di RC. Si tratta di una versione particolarmente interessante per via delle funzionalità incluse, a tal proposito basterebbe citare i progressi fatti per il supporto al cosiddetto Project Loom.

I vantaggi dei virtual thread per Spring Boot 3.2

Grazie a quest'ultimo Java 21 ha visto l'introduzione dei thread virtuali nel linguaggio. La principale caratteristica di questi thread risiede nel fatto che essi sono particolarmente leggeri e utilizzano un quantità limitata di memoria RAM.

In questo modo viene alleggerito il lavoro necessario per scrivere, mantenere e debuggare applicazioni concorrenti ad elevato throughput. I virtual thread, infatti, si differenziano dai platform thread in quanto questi ultimi sono in sostanza dei wrapper generati attorno ai thread di sistema. I primi invece non sono legati ad uno specifico thread dell'OS ospitante anche se vengono eseguiti in associazione ad uno di essi.

I've written a blog post about the upcoming SSL hot reload support in Spring Boot 3.2.0 - it allows you to rotate your SSL certificates and keys without restarting the application. Read it while it's hot!https://t.co/srQNxAasov#springboot — Moritz Halbritter (@m_halbritter) November 7, 2023

Entrambi rappresentano delle istanze di java.lang.Thread ma i platform thread necessitano di uno stack molto più ampio e, dato che possono essere chiamati in causa per qualsiasi tipo di task, spesso occupano grandi quantità di risorse. Lo stack dei thread virtuali, invece, è tipicamente meno ingombrante con in più il vantaggio che un virtual thread può essere sospeso dal Java runtime fino al momento del suo recupero.

Spring Boot 3.2 e SSL hot reload

Un'altra novità da segnalare di Spring Boot 3.2 è sicuramente il supporto per l'SSL hot reload. Grazie ad esso i Web server possono aggiornare i certificati SSL senza la necessità di alcun riavvio.

Ciò è possibile grazie al fatto che, dopo l'istallazione di un nuovo certificato, le connessioni già in atto continueranno ad utilizzare quello più datato. Le nuove connessioni faranno invece riferimento a quello più recente.