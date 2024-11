Italo eXtra Christmas: le tue vacanze natalizie in treno al 70% di sconto

Che sia per una vacanza natalizia o per rientrare a casa dopo mesi da studente fuorisede, il treno è un mezzo di trasporto che mette d'accordo un po' tutti. Per chi prenota con un certo anticipo, c'è anche una bella promozione da non perdere: Italo, una tra le compagnie di treni alta velocità più importanti in Italia, ha lanciato eXtra Christmas che ti permette di ricevere fino al 70% di sconto sui biglietti.

Come funziona Italo eXtra Christmas?

La promozione Italo eXtra Christmas ha una validità limitata: sebbene l'azienda non ne abbia specificato il termine, il termine "Christmas" nel nome suggerisce una durata circoscritta ai mesi che affiancano le festività natalizie. Come funziona? Lo sconto è applicato automaticamente da Italo quando e se vi è disponibilità sulla tratta scelta. Non dovrai inserire nessun codice promo.

La promozione ti permette di ottenere fino al 70% di sconto per viaggiare in ambiente Smart e Prima Business. Entrambi mettono a disposizione i servizi base della compagnia, vale a dire sedili reclinabili in pelle, prese elettriche individuali, Wi-Fi gratuito a bordo, bagagliere e cappelliere per i bagagli. In ambiente Prima Business, i passeggeri riceveranno un servizio di benvenuto gratuito con snack, caffè e bevande serviti sul posto, mentre in ambiente Smart è disponibile un'area snack self.

Lo sconto applicato dalla promozione Italo eXtra Christmas è calcolato rispetto alla tariffa Flex, ma è soggetto a disponibilità e non è né modificabile né rimborsabile. Anche il numero di posti riservati per la promozione è limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana scelti per viaggiare. Puoi acquistare i biglietti Italo direttamente tramite il portale online: basta scegliere la stazione di partenza e quella di arrivo e verificare, tra le opzioni di prezzo, se è presente la promo eXtra Christmas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.