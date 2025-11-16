Italia - Norvegia: quando si gioca e come vederla, anche dall'estero

Ci siamo: il girone di qualificazione ai Mondiali 2026 si chiude con l'ultima partita in calendario per l'Italia che sfiderà la Norvegia. La Nazionale è praticamente certa di un posto ai play off e, quindi, non potrà festeggiare oggi la qualificazione ai Mondiali. Andiamo a riepilogare tutto quello che c'è da sapere sul match, considerando quando si gioca, come vederla in TV e streaming, anche dall'estero, e le probabili formazioni.

Quando si gioca e come vederla in streaming (anche dall'estero)

Italia - Norvegia è in programma oggi, domenica 16 novembre 2025. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa:

in diretta TV su Rai 1

in diretta streaming su Rai Play

Per chi si trova all'estero, soprattutto in un Paese in cui non c'è copertura mediatica dell'evento, è possibile ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano. In questo modo è possibile collegarsi a Rai Play e seguire la partita.

Italia - Norvegia: le probabili formazioni

In attesa del calcio di inizio, ecco le probabili formazioni della partita:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.

(4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso. Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

