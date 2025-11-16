Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Italia - Norvegia: quando si gioca e come vederla, anche dall'estero
Ecco quando si gioca e come vedere in diretta TV e in streaming, anche dall'estero, la partita tra Italia e Norvegia.
Davide Raia
Pubblicato il 16 nov 2025
Link copiato negli appunti

Ci siamo: il girone di qualificazione ai Mondiali 2026 si chiude con l'ultima partita in calendario per l'Italia che sfiderà la Norvegia. La Nazionale è praticamente certa di un posto ai play off e, quindi, non potrà festeggiare oggi la qualificazione ai Mondiali. Andiamo a riepilogare tutto quello che c'è da sapere sul match, considerando quando si gioca, come vederla in TV e streaming, anche dall'estero, e le probabili formazioni.

Quando si gioca e come vederla in streaming (anche dall'estero)

Italia - Norvegia è in programma oggi, domenica 16 novembre 2025. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa:

  • in diretta TV su Rai 1
  • in diretta streaming su Rai Play

Per chi si trova all'estero, soprattutto in un Paese in cui non c'è copertura mediatica dell'evento, è possibile ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano. In questo modo è possibile collegarsi a Rai Play e seguire la partita.

La VPN giusta da utilizzare è NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO).

Per accedere subito alla promozione e attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. L'attivazione consente l'accesso immediato alla VPN e, quindi, dà la possibilità di sfruttarne subito i vantaggi.

Attiva qui NordVPN

Italia - Norvegia: le probabili formazioni

In attesa del calcio di inizio, ecco le probabili formazioni della partita:

  • Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.
  • Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

Per seguire il match basterà collegarsi a Rai 1 oppure a Rai Play. Dall'estero è possibile ricorrere a una VPN come NordVPN.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

