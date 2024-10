Italia-Israele: dove vederla in TV e streaming anche all'estero

Questa sera, l'Italia affronterà Israele nella quarta giornata del Gruppo 2 di UEFA Nations League. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti sono reduci dal pareggio pieno di rimpianti per 2-2 ottenuto contro il Belgio, mentre la formazione isrealiana, ancora a zero nella competizione, ha perso 4-1 contro la Francia.

La partita si giocherà a Udine alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta televisiva su RAI 1 o in streaming su RaiPlay. Se ti trovi all'estero, però, avrai bisogno di usare NordVPN. Ti spieghiamo in che modo.

Italia-Israele in streaming dall'estero

NordVPN ti permette di raggirare infatti la restrizione geografica attiva sul sito web o sull'app di RaiPlay, in teoria pensate per funzionare soltanto in Italia. Ti basta seguire questa procedura:

Ottieni un abbonamento NordVPN, se non ce l'hai, approfittando dei nuovi sconti di ottobre Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e la lista dei server Seleziona e connettiti a un server italiano Adesso, con la VPN attivata, potrai aprire RaiPlay, sintonizzarti su Rai 1 all'orario indicato e guardare Italia-Israele in diretta come se ti trovassi in Italia

NordVPN ti permette infatti di contare su centinaia di server sparsi in tutto il mondo così che tu possa avere la possibilità di simulare la tua posizione in un paese anche se ti trovi in un altro, espediente utile in casi come questo.

Per il resto, con questo servizio potrai avere una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, specie su WiFi pubblici, con funzioni di protezione da pubblicità invasiva, download malevoli e cookie e la possibilità di usare lo stesso account su 10 dispositivi diversi, compresi router e mobile.

