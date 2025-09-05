Italia - Estonia: come vedere il match in streaming dall'estero

La Nazionale riprende la sua corsa verso i mondiali con il match di qualificazione Italia - Estonia, in programma oggi, venerdì 5 settembre, a partire dalle 20:45. Si tratta della terza partita del girone per gli Azzurri che vengono da una sconfitta e una vittoria. La partita segna anche il debutto di Gattuso in panchina, come nuovo Ct.

Dove vedere Italia - Estonia in TV e streaming

Italia - Estonia sarà trasmessa, in Italia, in diretta TV da Rai 1 e in streaming da Rai Play, con possibilità di vedere il match in modo completamente gratuito, con ampio pre-partita e post-partita.

Per chi si trova all'estero, soprattutto in un Paese in cui non c'è copertura del match, è possibile ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano, per accedere a Rai Play e seguire la partita.

Le probabili formazioni di Italia - Estonia

Ecco le formazioni con cui le due squadre dovrebbero scendere in campo:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Ct. Gattuso

Estonia (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct. Henn

