Italia - Estonia: come vedere il match in streaming dall'estero

Davide Raia
Pubblicato il 5 set 2025
La Nazionale riprende la sua corsa verso i mondiali con il match di qualificazione Italia - Estonia, in programma oggi, venerdì 5 settembre, a partire dalle 20:45. Si tratta della terza partita del girone per gli Azzurri che vengono da una sconfitta e una vittoria. La partita segna anche il debutto di Gattuso in panchina, come nuovo Ct.

Dove vedere Italia - Estonia in TV e streaming

Italia - Estonia sarà trasmessa, in Italia, in diretta TV da Rai 1 e in streaming da Rai Play, con possibilità di vedere il match in modo completamente gratuito, con ampio pre-partita e post-partita.

Per chi si trova all'estero, soprattutto in un Paese in cui non c'è copertura del match, è possibile ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano, per accedere a Rai Play e seguire la partita.

La VPN giusta da attivare, in questo momento, è Total VPN, ora disponibile con un costo di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale. Per accedere subito alla promo e assicurarsi l'utilizzo di una VPN illimitata a prezzo ridotto basta seguire il link qui di sotto e accedere così al sito ufficiale di Total VPN.

Le probabili formazioni di Italia - Estonia

Ecco le formazioni con cui le due squadre dovrebbero scendere in campo:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Ct. Gattuso

Estonia (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct. Henn

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

