ITA Airways: solo oggi c'è il 20% di sconto per i ponti del 2025

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di opportunità per chi vuole pianificare delle vacanze, grazie ai numerosi ponti festivi che permettono di massimizzare i giorni di vacanza con un minimo di ferie. ITA Airways ha lanciato una promozione speciale per incentivare i viaggi durante questi periodi, offrendo uno sconto del 20% su tutte le classi di viaggio. L'iniziativa però termina oggi: bisogna dunque affrettarsi per approfittare delle promo. Andiamo a scoprire come funziona nel dettaglio.

Prenota ora la tua vacanza primaverile con ITA Airways

La promozione di ITA Airways è valida per acquisti effettuati entro oggi, per voli compresi tra il 15 gennaio e il 30 giugno 2025. Per usufruire dello sconto, è necessario inserire il codice promozionale BEFANA20 durante la fase di acquisto. Lo sconto si applica alle tariffe Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy, Superior e Business Class. I biglietti includono bagaglio a mano, un accessorio personale e bagaglio in stiva, ad eccezione della tariffa Economy Light che non prevede il bagaglio da stiva.

Il calendario del 2025 offre diverse combinazioni favorevoli per organizzare viaggi:

Aprile : con Pasqua e la Festa della Liberazione , è possibile ottenere fino a 10 giorni di vacanza utilizzando solo tre giorni di ferie;

: con , è possibile ottenere fino a 10 giorni di vacanza utilizzando solo tre giorni di ferie; Primo Maggio : cadendo di giovedì , offre l'opportunità di un lungo weekend;

: cadendo di , offre l'opportunità di un lungo weekend; Festa della Repubblica (2 giugno): essendo di lunedì, consente un altro fine settimana prolungato.

In totale, è possibile ottenere fino a 32 giorni di vacanza utilizzando solo 6 giorni di ferie, un'occasione imperdibile per esplorare nuove destinazioni.

Per approfittare della promozione, visita il sito ufficiale di ITA Airways entro oggi, seleziona le date di viaggio tra il 15 gennaio e il 30 giugno 2025, e inserisci il codice promozionale BEFANA20 durante l'acquisto. Non perdere l'opportunità di viaggiare a prezzi scontati durante i ponti festivi del 2025.

