ITA Airways, promo limitata: viaggia in Economy in Italia a partire da 45 euro

Se ami viaggiare, la nuova promozione ITA Airways è l'occasione da non perdere. Fino al 27 dicembre, infatti, la compagnia di bandiera ha messo a disposizione migliaia di biglietti a prezzi MINIMI che partono da soli 45 euro, per volare in Italia, in Europa e in altre destinazioni del mondo tra gennaio e giugno 2025. Ecco come funziona la promo nel dettaglio.

Italia, Europa o il resto del mondo? Le condizioni

Attraverso questa promozione, puoi volare a bordo dei moderni aerei ITA Airways verso decine di destinazioni in Economy Class. Tuttavia, la disponibilità dei posti e le condizioni cambiano leggermente a seconda che tu voglia viaggiare in Italia oppure spingerti fuori dai confini nazionali.

Per quanto riguarda l'Italia, i prezzi partono da soli 45 euro a tratta. ITA Airways opera su diversi aeroporti: Roma, Catania, Palermo, Torino, Genova, Milano e Venezia, tanto per citarne alcuni. I posti complessivi disponibili sono 62 mila, ma l'offerta è valida per voli diretti di sola andata in classe Economy Light, che include solo un bagaglio a mano con un accessorio. Bagaglio a stiva e scelta del posto sono a pagamento.

Se il tuo obiettivo è l'Europa, a partire da 99 euro potrai volare verso numerose destinazioni - come Parigi, Bruxelles, Monaco, Francoforte, Atene, Madrid e Barcellona. In questo caso, l'offerta si applica sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno ed è contemplata anche la classe Economy Classic, che a differenza della Economy Light aggiunge un bagaglio in stiva senza costi aggiuntivi. I posti disponibili sono poco meno di 28 mila.

Un discorso a parte è dedicato ai viaggi extra UE. I prezzi partono da soli 249 euro per voli diretti di andata e ritorno, ma alla promo si aggiunge anche le tariffe Economy più complete: Semiflex e Flex, quest'ultima che aggiunge scelta del posto gratuito, opzioni di cambio senza penale e rimborso, consentito solo su alcune tratte. Tra le destinazioni segnalate, spiccano: Dubai, Stati Uniti, Canada, Maldive e Arabia Saudita. I posti offerti disponibili sono, solamente, 3.680.

Come approfittare della promo ITA Airways

Tralasciando le differenti condizioni, il periodo di viaggio per tutte le destinazioni è lo stesso: i biglietti dovranno essere acquistati entro il 27 dicembre sul sito web di ITA Airways, per volare dal 13 gennaio al 30 giugno 2025. Una promozione davvero allettante che, visto la lunga finestra di prenotazione disponibile, ti permetterà già di pensare alle vacanze estive, con un notevole risparmio.

