ITA Airways: con "Travel Tuesday" sconto del 20% sui voli, solo per oggi

ITA Airways lancia l'iniziativa "Travel Tuesday" con un'offerta imperdibile: solo per oggi, è possibile ottenere uno sconto del 20% su tutti i voli di andata e ritorno verso le destinazioni servite dalla compagnia. Per usufruire di questa promozione, è necessario inserire il codice sconto TRAVEL20 in lettere maiuscole durante la fase di acquisto. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per pianificare il prossimo viaggio a tariffe vantaggiose. Vediamo come ottenere lo sconto e le condizioni.

Come ottenere lo sconto del 20% sui voli Ita Airways

Per beneficiare dello sconto del 20% offerto in occasione del "Travel Tuesday", segui questi semplici passaggi:

Visita il sito ufficiale di ITA Airways : accedi al portale e inizia la procedura di prenotazione selezionando le tratte desiderate;

: accedi al portale e inizia la procedura di prenotazione selezionando le tratte desiderate; Inserisci il codice sconto : durante il processo di acquisto, clicca su "Hai un codice sconto?" e digita TRAVEL20 in lettere maiuscole;

: durante il processo di acquisto, clicca su "Hai un codice sconto?" e digita TRAVEL20 in lettere maiuscole; Clicca su "Applica" per visualizzare lo sconto;

per visualizzare lo sconto; Completa la prenotazione: procedi con il pagamento per finalizzare l'acquisto del biglietto aereo.

La promozione è valida solo per acquisti effettuati oggi fino alle 23:59 per voli di andata e ritorno operati da ITA Airways Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy e Business Class dal 1° aprile al 30 giugno 2025. Lo sconto può essere utilizzato anche per prenotazioni contenenti più passeggeri (neonati e bambini inclusi). Sono esclusi dalla promozione i voli compresi nel periodo 16 aprile - 5 maggio 2025.

