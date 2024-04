Isola dei Famosi: come vedere le puntate in streaming dall'estero

Prende il via questa settimana la nuova stagione dell'Isola dei Famosi che, come sempre, è attesissima da tutti gli appassionati di reality show. Quest'anno, il popolare show sarà trasmesso in diretta da Canale 5, in chiaro e senza alcun costo.

Come sempre, inoltre, la diretta streaming oppure on demand dell'Isola dei Famosi sarà disponibile tramite la piattaforma Mediaset Infinity. Anche in questo caso, l'accesso è possibile in modo completamente gratuito.

Per vedere le puntate dell'Isola dei Famosi in streaming dall'estero, invece, è necessario utilizzare una VPN. Solo in questo modo, infatti, è possibile aggirare il blocco all'accesso a Mediaset Infinity per chi si trova fuori dall'Italia.

CyberGhost è la scelta giusta: attualmente, infatti, la VPN è in offerta e costa appena 2,03 euro al mese attivando il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall'attivazione. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Isola dei Famosi: come vedere tutte le puntate in streaming dall'estero

Vedere le puntate dell'Isola dei Famosi dall'estero è facile. La procedura, infatti, prevede l'attivazione di CyberGhost, in modo da poter contare su di una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming che consenta di aggirare i blocchi all'accesso a Mediaset Infinity per chi si trova all'estero.

A questo punto, è sufficiente scaricare l'app di CyberGhost sul proprio dispositivo (computer, smartphone, tablet, TV etc.) e aprirla andando ad attivare la connessione VPN selezionando un server in Italia. In questo modo, sarà possibile accedere facilmente a Mediaset Infinity per guardare, in streaming, in diretta oppure on demand, le puntate dell'Isola dei Famosi.

Attualmente, CyberGhost è disponibile in offerta a 2,03 euro al mese. Per ottenere lo sconto è sufficiente puntare sul piano biennale che include anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall'attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.