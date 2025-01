Iscriviti ad Apple Music per ricevere 1 mese gratis di musica

I nuovi iscritti al servizio Apple Music possono beneficiare di una prova gratuita di 1 mese. Al termine del periodo promozionale, hanno la facoltà di scegliere se rinnovare a 10,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Con Apple Music si possono ascoltare oltre 100 milioni di canzoni, senza pubblicità, beneficiando di esperienze innovative quali l'audio spaziale e la definizione lossless, a patto di avere un dispositivo idoneo. Ci sono poi funzionalità esclusive, tra cui Apple Music Sing, interviste e concerti live.

Come ricevere 1 mese gratis di Apple Music

Per riscattare la prova gratuita di un mese è sufficiente collegarsi alla pagina di iscrizione ad Apple Music, inserire l'indirizzo e-mail con cui ci si vuole registrare al servizio, premere sul pulsante Continua e completare l'iscrizione attraverso la procedura guidata che segue. In alternativa, si può cliccare direttamente sul pulsante Prova gratis e completare la registrazione di un nuovo account per la piattaforma streaming musicale di Apple.

La promozione è valida infatti per i nuovi iscritti al servizio, non è invece disponibile per quanti hanno già un account Apple Music o in passato hanno usufruito di una prova gratuita analoga.

Allo stesso modo, si può ascoltare gratis per un mese la musica proposta da Apple con il suo servizio sottoscrivendo l'abbonamento ad Apple One, il pacchetto che include fino a cinque servizi Apple al costo di 19,95 euro al mese. Il primo mese è, per l'appunto, gratuito.

Anche chi studia può ottenere 1 mese di Apple Music gratis, con in più il vantaggio di avere accesso completo per tutto il periodo promozionale anche al catalogo di Apple TV+.

Rimane infine valida la possibilità di riscattare tre mesi gratis di Apple Music acquistando un dispositivo idoneo. Fanno parte della lista gli iPhone, gli iPad, gli Apple Watch, i MacBook, Apple TV, le cuffie AirPods, gli HomePod & HomePod mini, più le cuffie e gli altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.