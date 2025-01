iPhone: negli USA supporteranno Starlink, inizia una nuova era

Apple sta per rivoluzionare la comunicazione satellitare sui suoi iPhone grazie alla collaborazione con SpaceX, la compagnia di Elon Musk, e T-Mobile. La novità è emersa grazie ad alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg e alla scoperta, nel codice di iOS 18.3, dell'integrazione del supporto alla rete Starlink negli Stati Uniti.

Fino a oggi, Apple aveva collaborato con Globalstar per offrire il servizio di messaggistica di emergenza via satellite, attivo anche in Italia. Ora, con l'integrazione di Starlink, gli utenti di iPhone potranno inviare messaggi di testo, chiamare numeri di emergenza e condividere la loro posizione con maggiore velocità e affidabilità. Starlink rappresenta un miglioramento significativo rispetto al servizio attuale, introducendo una connessione satellitare più avanzata e comoda.

La differenza principale tra Starlink e Globalstar risiede nel modo in cui i due sistemi si connettono. Mentre con Globalstar è necessario puntare l'iPhone verso il cielo per trovare il satellite più vicino, Starlink consente di collegarsi automaticamente alla rete satellitare, senza dover orientare il dispositivo. Questo rende la connessione molto più semplice e immediata, anche quando lo smartphone è nella tasca dell’utente.

Un nuovo passo fondamentale per la connettività satellitare

T-Mobile aveva già annunciato in passato una partnership con Starlink, parlando di dispositivi compatibili, ma l’ultimo aggiornamento del provider ha specificato che sarà necessario avere iOS 18.3 o una versione successiva per poter accedere al servizio. Sebbene questa funzionalità sia ancora in fase sperimentale e limitata, l'introduzione della rete Starlink promette di portare significativi vantaggi, soprattutto nelle situazioni in cui la connessione tradizionale non è disponibile, come in zone remote o in emergenza.

L'integrazione di Starlink con iPhone segna un passo fondamentale verso una nuova era nella connettività satellitare. La maggiore velocità, l'affidabilità e la facilità di connessione automatica potrebbero aprire nuove possibilità per gli utenti, migliorando la loro esperienza di comunicazione in scenari dove la rete cellulare non arriva. La collaborazione tra Apple, SpaceX e T-Mobile potrebbe ridisegnare il futuro della connettività mobile globale.