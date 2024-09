iPhone 15 Pro Max (256 GB): a 1199€ è il top da comprare adesso

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di un nuovo melafonino di fascia alta di casa Apple e desideri il top del momento, sappi che iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione color "titanio blu", con 256 GB di memoria interna, costa soltanto 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Avrai diritto alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine) e potrai beneficiare anche della garanzia di un anno con il costruttore, e di due anni con il rivenditore.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

L'iPhone 15 Pro Max è il top del momento; anche se fra pochi giorni verrà svelato il modello successivo, questo dispositivo, si trova in sconto su Amazon a 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ha un design totalmente nuovo con una scocca in titanio, un materiale utilizzato in ambito aerospaziale per la sua incredibile leggerezza e resistenza. Il display OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici offre una qualità visiva mozzafiato. Il supporto per ProMotion con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz rende l'interazione con il dispositivo incredibilmente fluida e reattiva, ottima sia per il gaming da mobile o per la visione dei film e delle serie TV.

Sotto la scocca dell'iPhone 15 Pro Max c'è il nuovo chip A17 Pro, il processore più potente mai creato da Apple. Basato su un'architettura a 3 nanometri, questo chip offre prestazioni senza precedenti, con una CPU e una GPU fino al 20% più veloci rispetto alla generazione precedente. Con un sensore principale da 48 MP, un teleobiettivo avanzato con zoom ottico fino a 10x, e una lente ultra-grandangolare migliorata, potrai catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. A 1199,00€, l'iPhone 15 Pro Max è il best buy del momento; corri a prenderlo, lo trovi su Amazon, con l'IVA inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.