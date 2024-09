iPhone 15 Pro a soli 979€ su Amazon: il best buy del momento

Nonostante sia uscito iPhone 16 Pro, il modello dello scorso anno, iPhone 15 Pro, è ancora la scelta perfetta. Su Amazon è disponibile al prezzo competitivo di 979,00€, con IVA inclusa e spedizione gratuita. Il modello in titanio naturale da 128 GB non è solo una meraviglia estetica, ma è anche un potente strumento per il lavoro da content creator.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Una delle principali novità del device in questione è il suo design in titanio naturale. Questo materiale è più leggero e resistente dell’acciaio inossidabile utilizzato nei modelli precedenti; inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una protezione ottimale anche in situazioni più difficili. Il vetro Ceramic Shield anteriore offre una protezione contro cadute e graffi, mantenendo il display intatto più a lungo. Sotto la scocca c’è il chip A17 Pro, il più potente mai creato da Apple. Questo processore è stato progettato per gestire anche le attività più impegnative, come il gaming avanzato, l’editing video in 4K e l’elaborazione di foto ad alta risoluzione. Il neural engine potenziato rende le applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning ancora più veloci e fluide.

L’iPhone 15 Pro è dotato di un sistema di fotocamere che ti permetterà di catturare immagini mozzafiato in ogni condizione di luce. La fotocamera principale da 48 MP offre una nitidezza e un livello di dettaglio incredibili, mentre l’ultra-grandangolo e il teleobiettivo ti consentono di scattare foto professionali da diverse prospettive. Non di meno, la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione è drasticamente migliorata, garantendo immagini più luminose e dettagliate anche di notte. Con il supporto alla modalità ProRAW e ProRes video,il device che ti proponiamo è la scelta ideale per fotografi e videomaker che vogliono ottenere il massimo dai loro scatti senza bisogno di attrezzature aggiuntive.

Il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente reattivo grazie alla tecnologia ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Con un prezzo di 979,00€ su Amazon, comprensivo di IVA e spese di spedizione gratuite, l’iPhone 15 Pro offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

