iPhone 15 Pro (128 GB): ha ancora senso acquistarlo oggi a 999€?

Pochissimi giorni fa Apple ha presentato i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Ora, visto che il top di gamma dello scorso anno, iPhone 15 Pro, costa soltanto 999,00€ su Amazon, è un buon affare da prendere in considerazione? Non lasciartelo sfuggire secondo noi, anche perché il prezzo è vantaggioso ed è ancora attualissimo. C'è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine e si può perfino dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

L'iPhone 15 Pro non è solo un telefono, è un'opera d'arte tecnologica. La finitura in titanio non solo conferisce un aspetto elegante e sofisticato, ma offre anche una resistenza superiore ai graffi e alla corrosione. Se apprezzi un look elegante e una costruzione di alta qualità, questo device sarà sicuramente una scelta che non ti deluderà. Sotto la scocca il device è alimentato dal nuovissimo SoC Apple A17 Pro, uno dei processori più potenti sul mercato. Con una CPU e una GPU di ultima generazione, questo chipset offre prestazioni eccezionali in tutte le applicazioni e i giochi. Con una fotocamera principale da 48 MP, una lente ultra-wide e una tele avanzata, avrai la flessibilità di catturare immagini straordinarie in qualsiasi situazione. La modalità ProRAW e le opzioni di fotografia computazionale ti permettono di avere un controllo creativo senza precedenti, mentre la registrazione video in ProRes offre qualità cinematografica per i tuoi progetti professionali.

Il terminale poi, è dotato di un display Super Retina XDR che offre un’esperienza visiva di altissimo livello. Con una risoluzione impressionante e una luminosità eccezionale, il display è perfetto per visualizzare contenuti ad alta definizione, giocare ai tuoi giochi preferiti e guardare film in qualità 4K. La tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz garantisce un’interfaccia utente incredibilmente fluida e reattiva.

Insomma, l'iPhone 15 Pro, con il suo design premium, prestazioni di alta gamma e sistema di fotocamere avanzato, è disponibile al prezzo vantaggioso di 999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.