iPhone 15 Pro (128 GB): bastano 999€ per comprarlo su Amazon

se stai pensando di passare a un nuovo smartphone, l'iPhone 15 Pro è una delle migliori scelte disponibili.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

L’iPhone 15 Pro introduce una scocca in titanio che non solo lo rende incredibilmente elegante, ma anche straordinariamente resistente e leggero. Non di meno è alimentato dal chipset Apple A17 Pro, il processore più avanzato di Apple, progettato per offrire prestazioni senza precedenti. Questo chip garantisce una velocità incredibile in tutte le operazioni, dall’apertura delle app alla gestione di giochi con grafica avanzata, passando per l’editing di video in alta definizione. Con il supporto per la grafica ray-tracing, i giochi e le applicazioni AR sono più realistici che mai.

Il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion consente di beneficiare di una qualità visiva straordinaria. Con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, le animazioni e lo scorrimento sono fluidi e reattivi. Non di meno, il telefono è dotato di un sistema a tripla fotocamera, con un sensore principale da 48 Megapixel, un teleobiettivo e una lente ultra-grandangolare. Questo ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate e video di qualità cinematografica in 4K. La funzione ProRAW invece, ti offre un controllo completo sui tuoi scatti, mentre la modalità notturna migliorata e la stabilizzazione ottica avanzata garantiscono risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un uso intenso, puoi facilmente ottenere un’intera giornata di autonomia. Inoltre, grazie alla ricarica rapida e alla compatibilità con la ricarica wireless MagSafe, puoi ricaricare rapidamente il tuo dispositivo quando ne hai bisogno. A soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciarti sfuggire l'ottimo iPhone 15 Pro su Amazon. Corri a prenderlo.

