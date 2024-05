Come scoprire chi non vi segue su Instagram

Instagram non offre un modo diretto per vedere chi non ti segue, ma è possibile scoprirlo con un metodo fai da te che non richiede l'installazione di app di terze parti. Evitare queste app è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, c'è un rischio per la sicurezza, poiché molte app di terze parti richiedono le credenziali di accesso a Instagram, esponendole a potenziali hacker. Inoltre, ci sono problemi di privacy, poiché queste app potrebbero raccogliere e utilizzare i dati personali degli utenti per scopi non autorizzati.

Per scoprire chi non ti segue su Instagram senza rischiare la sicurezza o la privacy, puoi utilizzare un metodo fai da te che prevede l'uso delle impostazioni di Instagram e un confronto manuale tra i tuoi follower e chi stai seguendo. Ecco come fare:

Richiedi i tuoi dati a Instagram: vai su Impostazioni > Centro account > Le tue informazioni e autorizzazioni > Scarica le tue informazioni. Seleziona "Alcune delle tue informazioni" e scegli "Seguaci e following". Clicca su "Scarica sul dispositivo" e poi su "Crea file". Instagram ti invierà un'e-mail con un link per scaricare i tuoi dati. Confronta i follower con i following: scarica il file ZIP e apri la cartella "Connections/followers_and_following". Apri "followers_1.html" e "following.html" in un browser web. Ti basterà aprire, poi, un sito come comparetwolists.com, dopodiché incolla il contenuto di "following.html" nell'elenco A e quello di "followers_1.html" nell'elenco B. Clicca su "Confronta elenchi". Nella sezione "Solo A" troverai gli account che segui ma che non ti seguono.

Vantaggi e svantaggi di un nuovo metodo per scoprire chi non vi segue su Instagram

Questo metodo ha vantaggi e svantaggi. È sicuro perché non richiede la condivisione di credenziali con app esterne ed è gratuito, ma può essere un po' laborioso e non mostra in tempo reale chi ha smesso di seguirti.

Esistono anche alternative come siti web e servizi online che promettono di mostrare chi non ti segue su Instagram, ma spesso richiedono l'accesso al tuo account, quindi è importante usarli con cautela. Allo stesso modo, alcune estensioni per browser e app non ufficiali potrebbero offrire funzionalità aggiuntive per Instagram, ma è importante fare ricerche e scegliere fonti affidabili.

E dunque, la scelta del metodo migliore per vedere chi non ti segue su Instagram dipende dalle tue priorità in termini di sicurezza, praticità e accuratezza. Optare per un metodo fai da te potrebbe essere la scelta più sicura e gratuita, se sei disposto a dedicare un po' di tempo all'analisi manuale dei dati.