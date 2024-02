IPFire 2.29 si aggiorna con nuovo design e kernel Linux 6.6 LTS

Lo sviluppatore di iPFire, Michael Tremer ha recentemente annunciato il rilascio e la disponibilità generale di IPFire 2.29 Core Update 183. Si tratta della nuova versione principale di questa distribuzione Linux open source rafforzata che funziona principalmente come router o firewall. IPFire 2.29 Core Update 183 include alcune modifiche importanti, incluso un aggiornamento del kernel all'ultima serie LTS (Long Term Support), ovvero Linux 6.6 LTS. Questa particolare versione viene fornita con il kernel Linux 6.6.15 per impostazione predefinita, fornendo agli utenti un supporto hardware di prim'ordine per l'installazione di IPFire. Un altr’altra modifica importante nella nuova versione di IPFire è il design completamente nuovo con colori rinnovati. Inoltre, sono state introdotte numerose altre piccole modifiche e migliorie alla WebUI per rendere la distribuzione del firewall Linux facile da usare.

IPFire 2.29: aggiornati anche pacchetti e componenti aggiuntivi

Aggiornato contro le vulnerabilità di sicurezza della GNU C Library (Glibc) recentemente divulgate, IPFire 2.29 Core Update 183 viene fornito con l'ultimo bootloader GRUB 2.12. Si tratta di un database del fuso orario aggiornato alla versione 2023d e OpenSSL 3.2.1, che applica chiavi RSA a 2048 bit. Come affermato da Tremer sul blog ufficiale di IPFire: “Questo aggiornamento rigenererà un nuovo set di chiavi RSA su quei sistemi. È molto improbabile che questa chiave venga mai utilizzata poiché l’interfaccia utente web di IPFire preferisce utilizzare la crittografia a curva ellittica con ECDSA”. Sotto il cofano ci sono molti pacchetti aggiornati. Questi includono ad esempio BIND 9.16.45, cpio 2.14, Fontconfig 2.15.0, GnuTLS 3.8.2, OpenSSH 9.6p1, Iptables 1.8.10, iputils 20231222, Meson 1.3.1, kmod 31, lsof 4.99.3, p11-kit 0.25.3, QPDF 11.7.0, strongSwan 5.9.13, Sudo 1.9.15p5, Suricata 6.0.16 e altri.

In questa versione è stato introdotto un nuovo componente aggiuntivo, ovvero myMPD 13.0.6, una WebGUI basata su bootstrap per controllare MPD (Music Player Daemon). Infine, i componenti aggiuntivi esistenti sono stati aggiornati a una versione recente. Tra questi vi sono Git 2.43.0, Tor 0.4.8.10, Postfix 3.8.4, Samba 4.19.3, htop 3.3.0, HAProxy 2.8.5, NFS 4.6 .4 e non solo. È possibile scaricare IPFire 2.29 Core Update 183 dal sito web ufficiale come immagine ISO o USB sia per architetture a 64 bit che AArch64 (ARM64). Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questo aggiornamento del popolare firewall Linux rinforzato IPFire, consultare la pagina dell'annuncio del rilascio.