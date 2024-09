iPad Pro (2024) con M4 da 11": sconto folle su Amazon, lo paghi solo 999€

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di un dispositivo potente per la multimedialità, sappi che l’iPad Pro (2024) è l’acquisto perfetto per le tue esigenze. Con il suo splendido display OLED da 11 pollici, il nuovo processore Apple Silicon M4, 256 GB di memoria interna, e un prezzo incredibile di soli 999,00€ su Amazon (IVA e spedizione incluse), è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Questo rappresenta anche un risparmio del 18% rispetto al prezzo di listino, rendendolo un’opportunità unica. Scopri perché l’iPad Pro 2024 potrebbe diventare il tuo nuovo compagno tecnologico preferito. C'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con il servizio di Prime; cosa aspetti? Corri a prenderlo.

iPad Pro (2024): ecco perché comprarlo

Il punto di forza dell'iPad Pro (2024) è il suo nuovo display OLED da 11 pollici. Questo schermo garantisce neri intensi, colori vividi e un contrasto senza pari, che rende ogni immagine incredibilmente dettagliata e luminosa. Sia che tu stia visualizzando un film, modificando fotografie o creando progetti grafici, l'esperienza visiva è di altissimo livello. Il nuovo pannello non solo migliora la qualità visiva ma aumenta anche l'efficienza energetica. Con tecnologie come ProMotion (con un refresh rate fino a 120Hz) e True Tone, l'esperienza è fluida e immediata, ideale per il design creativo, il gioco e la fruizione di contenuti multimediali.

Al centro dell'iPad Pro 2024 c'è il potente chip Apple Silicon M4, che eleva le prestazioni a standard inediti. Questo processore, creato appositamente per i dispositivi mobili, gestisce con facilità i lavori più esigenti: dall'editing di video in 4K, alla modifica di foto in alta risoluzione, fino ai giochi più complessi. Il chip in questione non è soltanto potente ma anche efficiente dal punto di vista del consumo energetico, permettendoti di godere di lunghe sessioni di utilizzo senza la preoccupazione della durata della batteria. L'iPad non è semplicemente un tablet, ma una workstation portatile che può competere con i migliori laptop presenti sul mercato.

Con 256 GB di memoria interna, l'iPad Pro (2024) offre ampio spazio per salvare documenti, immagini, video, applicazioni e altro ancora. Questa capacità di archiviazione è perfetta per professionisti, creativi e studenti che hanno bisogno di memorizzare progetti di grandi dimensioni senza il timore di rimanere senza spazio.

A soli 999,00€ su Amazon, con IVA e spedizione gratuite incluse, l’iPad Pro (2024) rappresenta un prodotto davvero imperdibile per te e le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.