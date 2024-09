iPad Pro (2022) da 11" e 256 GB: con lo sconto del 17% è il tablet "da comprare"

Se possiedi già dei device di casa Apple e sei alla ricerca di un tablet versatile e potente, perfetto per la produttività, sappi che l'iPad Pro (2022) è ciò che farà al caso tuo. Nello specifico, lo trovi attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibile di 909,00€ per il modello con schermo da 11", processore Apple Silicon M2, Wi-Fi e 256 GB di storage. Si tratta di un acquisto imperdibile per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e qualità. Con il servizio di Prime avrai accesso alla garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, attiva via chat o via telefono. Non di meno, potrai dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

Sotto la scocca dell’iPad Pro (2022) c’è il chip Apple Silicon M2, lo stesso processore che alimenta i più recenti MacBook. Questo chip offre prestazioni incredibili, rendendo il tablet in questione una macchina inarrestabile per ogni tipo di lavoro. Che tu stia modificando video 4K, lavorando su complessi progetti grafici, giocando a titoli di alto livello o semplicemente gestendo più applicazioni contemporaneamente, il SoC di classe desktop assicura un'esperienza da primo della classe.

Il display LCD Liquid Retina da 11 pollici dell’iPad Pro (2022) è un vero spettacolo per gli occhi. Con una risoluzione di 2388 x 1668 pixel, questo schermo offre colori vividi, neri profondi e una luminosità eccezionale, perfetta per la visione di contenuti HDR. C'è anche la tecnologia ProMotion, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Non di meno, questo pannello supporta la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, la cover tastiera che rende il device simile ad un mini laptop. Con ben 256 GB di storage, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video, documenti e applicazioni. Inoltre, con il supporto per iCloud, puoi mantenere i tuoi file sincronizzati e accessibili da qualsiasi dispositivo Apple.

a 909,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

