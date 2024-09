iPad Air (2022) con M1: bastano 539€ per comprarlo su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon. Se sei alla ricerca di un tablet potente, versatile e adatto a ogni tua esigenza, l’iPad Air (2022) con chip Apple Silicon M1, 64 GB di memoria interna e connessione Wi-Fi in colorazione grigio siderale, è la scelta ideale per le tue esigenze. Attualmente disponibile su Amazon a soli 539,00€, IVA e spedizione incluse, questa è un'offerta da non lasciarsi sfuggire. C'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con possibilità di usufruire della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato; non di meno potrai beneficiare della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

iPad Air (2022): ecco perché comprarlo

Uno dei motivi principali per cui l'iPad Air (2022) si distingue dai modelli precedenti è il chip Apple Silicon M1, lo stesso SoC presente nei MacBook e negli iMac. Questo processore offre prestazioni straordinarie in termini di potenza e velocità, e rende il tablet capace di gestire attività che richiedono un uso intensivo di risorse, come il fotoritocco professionale, l'editing video 4K, la grafica 3D e i giochi ad alte prestazioni. Praticamente diventa molto più che un semplice tablet: è un vero e proprio dispositivo per la produttività, perfetto per chi lavora in mobilità e ha bisogno di prestazioni da PC in un corpo compatto e leggero. Fra le altre cose, è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone e una gamma cromatica P3, che offre colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità impressionante. Questo è un gadget perfetto per chiunque lavori con contenuti multimediali, come fotografi, videomaker o designer, o semplicemente per chi desidera una qualità visiva eccellente per guardare film, leggere libri o navigare online.

Con soli 6,1 mm di spessore e un peso di poco più di 450 grammi, risulta essere anche incredibilmente sottile e leggero, il che lo rende facile da portare ovunque. Se sei una persona in costante movimento, che lavora da remoto o che viaggia spesso, questo tablet è l'alleato perfetto. Puoi usarlo per prendere appunti, leggere documenti, modificare progetti e rimanere connesso, il tutto senza il peso e l’ingombro di un PC tradizionale. Infine, sappi che è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione e con la Magic Keyboard, così lo potrai trasformare in un dispositivo di produttività completo. Il prezzo di 539,00€ su Amazon, con IVA e spese di spedizione incluse, è incredibilmente competitivo: acquista adesso l'iPad Air (2022), è un best buy.

