iPad (2021): sconto folle del 27%, lo paghi soltanto 299€

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se stai cercando un tablet potente ma low-cost, dalle alte prestazioni, con un design minimal ed elegante, con uno schermo ampio e generoso, perfetto per lo studio così come per l'intrattenimento multimediale, e magari lo vuoi di Apple, sappi che l'iPad (2021) è il prodotto che farà al caso tuo. Questo dispositivo rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, qualità e prezzo, e ora, grazie a uno sconto incredibile del 27% su Amazon, puoi portarlo a casa per soli 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con il servizio di Prime potrai beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dall'acquisto, quindi cosa aspetti? Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy.

iPad (2021): ecco perché comprarlo

L'iPad (2021) è equipaggiato con il chip A13 Bionic, lo stesso processore che si trova nell'iPhone 11. Questo SoC offre prestazioni eccellenti per tutte le attività, permettendoti di gestire senza sforzo tutto ciò che vuoi fare, dalle applicazioni più semplici alla produttività avanzata.

Il display Retina da 10,2 pollici dell'iPad (2021) offre una qualità visiva eccezionale; di fatto, vanta una risoluzione di 2160 x 1620 pixel, ed è perfetto per guardare film, lavorare su progetti grafici, leggere e scrivere documenti, o semplicemente navigare sui social media. Inoltre, il supporto per Apple Pencil di prima generazione ti permette di trasformare il tablet in un blocco per appunti digitale o una tela per le tue idee creative. Con iPadOS 15, questo device diventa un prodotto ancora più potente e versatile. Grazie alle nuove funzionalità di multitasking, puoi lavorare con più app contemporaneamente, sfruttando al massimo lo schermo del dispositivo.

Con una durata della batteria fino a 10 ore, il tablet entry level di Apple ti accompagna per tutta la giornata senza dover cercare una presa di corrente. Attualmente disponibile su Amazon a soli 299,00€, con uno sconto del 27% sul prezzo di listino, l'iPad (2021) rappresenta un best buy incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.