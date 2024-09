iPad (2021): a soli 299€ è un best buy senza compromessi

Oggi vogliamo consigliarti un tablet tuttofare, perfetto per tutte le situazioni e necessità; ci riferiamo ovviamente, all'iPad (2021) di nona generazione che costa soltanto 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è in colorazione "grigio siderale", ha il modem Wi-Fi e ben 64 GB di memoria interna, non espandibile. Corri a prenderlo adesso, è in offerta su Amazon.

iPad (2021): ecco perché comprarlo

L’iPad (2021) è alimentato dal potente chip A13 Bionic, lo stesso processore che alimentava molti dei dispositivi Apple di fascia alta di qualche anno fa. Questo chip assicura prestazioni rapide e reattive, ideali per multitasking, giochi, editing di foto e video e molto altro. Il tablet è dotato di un display Retina da 10,2 pollici che offre una qualità dell’immagine straordinaria, con una risoluzione di 2160 x 1620 pixel, dai colori vivaci, e con dettagli nitidi. Con un peso di soli 487 grammi e uno spessore di 7,5 mm, è facile da trasportare in borsa o nello zaino, ideale per chi è sempre in movimento.

L’iPad (2021) è compatibile con la Apple Pencil (prima generazione), così potrai prendere appunti, disegnare e annotare documenti con precisione e facilità. Inoltre, il supporto per la Smart Keyboard potrai trasformare il tablet in una vera e propria macchina da scrivere. Vanta ben 64 GB di memoria interna, uno spazio sufficiente per archiviare foto, video, applicazioni e documenti. Anche se non è la capacità di memoria più grande disponibile, è più che adeguata per la maggior parte degli utenti. Corri a comprarlo su Amazon a soli 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerando le sue prestazioni elevate, il display di alta qualità e le funzionalità avanzate, questo prezzo è molto competitivo e riflette un’eccellente offerta per un tablet che può soddisfare tutte le esigenze e necessità. C'è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.

