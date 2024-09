iPad (2018) ricondizionato a meno di 142€: è il tablet da comprare oggi

Stai cercando un tablet versatile, potente e affidabile senza dover spendere una fortuna? L'iPad (2018) potrebbe essere la scelta ideale per te. Disponibile su Amazon al prezzo imbattibile di 141,89€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo modello ricondizionato in condizioni eccellenti è un best buy senza paragoni e senza rivali. Insomma, a meno di 150 €, hai la possibilità di acquistare un iPad che, nonostante sia un modello di qualche anno fa, continua a fornire una fantastica esperienza d’uso. Corri a comprarlo, a questa cifra è imperdibile.

iPad (2018): ecco perché comprarlo

L'iPad (2018) è dotato di un display Retina da 9,7 pollici, che offre una risoluzione nitida e dettagliata con colori vividi e realistici. Sia che tu stia guardando film, giocando o leggendo, la qualità del display ti garantirà un’esperienza visiva di alto livello. Inoltre, lo schermo di dimensioni generose è perfetto per svolgere una vasta gamma di attività, come scrivere documenti, leggere e-book o disegnare con precisione. Monta il chip A10 Fusion, lo stesso processore utilizzato negli iPhone 7, che offre prestazioni notevoli per un dispositivo della sua fascia. Questo significa che il tablet è perfettamente in grado di gestire il multitasking, le applicazioni più comuni e anche giochi o app graficamente intensivi senza problemi. Con questo device, potrai passare da un'app all'altra in modo fluido, navigare in internet senza rallentamenti e goderti tutte le funzionalità offerte da iOS, il sistema operativo Apple sempre aggiornato e ottimizzato.

Nonostante il prezzo contenuto, supporta la Apple Pencil (di prima generazione), risultando così perfetto per chi ama disegnare, prendere appunti a mano o fare editing grafico direttamente sul tablet. Il modello disponibile su Amazon offre 32 GB di memoria, una quantità sufficiente per la maggior parte degli utenti. Potrai archiviare foto, app, documenti e alcuni video senza problemi. Se utilizzi principalmente servizi di cloud storage come iCloud, Google Drive o Dropbox, i 32 GB saranno più che adeguati per tenere al sicuro i tuoi file e documenti più importanti senza occupare troppo spazio sul dispositivo.

Grazie ad iOS, avrai accesso a un vasto ecosistema di app, dalla produttività al gioco, tutte ottimizzate per funzionare perfettamente su dispositivi Apple. La facilità d’uso e l'integrazione perfetta con altri dispositivi Apple, come iPhone e MacBook, rendono il suddetto dispositivo una scelta eccellente per chiunque già faccia parte dell'ecosistema della mela o desideri entrarvi. Acquista adesso iPad (2018) su Amazon a 141,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.