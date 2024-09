iOS 18: un bug dell'app "Messaggi" causa continui crash dell'app

Un recente bug in iOS 18 sta causando il crash ripetuto dell'app Messaggi quando si tenta di rispondere a un messaggio condiviso da Apple Watch. Questo problema sembra verificarsi in modo particolare quando si utilizza la modalità thread, una funzione che consente di rispondere direttamente a un messaggio specifico all'interno di una conversazione. Il bug colpisce sia chi invia sia chi riceve la risposta, causando il blocco continuo dell'app.

Il malfunzionamento si manifesta quando un messaggio inviato tramite Apple Watch viene risposto in una conversazione a thread su iOS 18. Sebbene questa funzionalità sia molto utile per mantenere organizzate le conversazioni su specifici messaggi, nel caso di interazioni provenienti da Apple Watch, può generare il crash dell'app Messaggi, rendendo impossibile proseguire lo scambio tra gli utenti coinvolti.

Il problema non si limita a un solo dispositivo, ma coinvolge entrambe le persone che partecipano alla conversazione. Per ripristinare la normale funzionalità, è necessario eliminare il thread che ha innescato il bug su tutti i dispositivi interessati. Tuttavia, questa azione potrebbe comportare la perdita di dati importanti, come foto, video o altri allegati inviati nella conversazione.

Ecco come evitare il crash dell'app Messaggi

Per evitare di incappare in questo fastidioso problema, si consiglia di non rispondere ai messaggi condivisi da Apple Watch in modalità thread. Se si vuole commentare o continuare una conversazione relativa a un messaggio proveniente dallo smartwatch, è preferibile iniziare una nuova conversazione separata. In questo modo, è possibile evitare il crash dell'app Messaggi e la perdita di dati.

Apple è già al lavoro per trovare una soluzione definitiva al bug, ma nel frattempo, gli utenti che hanno perso dati possono provare a ripristinare i loro dispositivi da un backup precedente. Tuttavia, chi utilizza iCloud per sincronizzare Messaggi potrebbe non trovare questa soluzione efficace.

Il bug di Messaggi su iOS 18 rappresenta una problematica significativa, ma seguendo i consigli suggeriti, è possibile prevenire l'insorgere del problema fino al rilascio di una patch risolutiva da parte di Apple.