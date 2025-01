iOS 18.3 rilasciato in via ufficiale con Visual Intelligence

Buone notizie per gli utenti che usano iPhone o iPad con supporto a iOS 18 o iPadOS 18. Apple ha recentemente rilasciato l'ultimo aggiornamento dei suoi sistemi operativi, ovvero iOS 18.3 e iPadOS 18.3. La nuova versione porta con sé alcune delle funzionalità promesse da Apple con l'annuncio di iPhone 16. Tra le prime novità disponibili per i possessori di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max vi è Visual Intelligence con Camera Control. Si tratta del sofisticato pulsante di scatto della fotocamera di Apple con una superficie touch-capacitiva. L’update aggiungere anche eventi al Calendario tramite volantini o poster. Visual Intelligence consente inoltre di identificare rapidamente elementi come piante o animali. Da notare che Visual Intelligence con Camera Control è disponibile solo sulla serie iPhone 16.

iOS 18.3: disattivati i riepiloghi delle notifiche delle news

Con iOS 18.3, Apple sta anche modificando il funzionamento dei riepiloghi delle notifiche. Ora gli utenti possono gestire le impostazioni di riepilogo dalla schermata di blocco e distinguere meglio i riepiloghi dalle notifiche normali con testo in corsivo. Infine, iOS 18.3 disattiva i riepiloghi delle notifiche dalle app di notizie e intrattenimento in seguito al recente scandalo con l'intelligenza artificiale di Apple che ha inventato notizie false. I riepiloghi delle notifiche funzionano solo su iPhone compatibili con Apple Intelligence, ovvero la serie iPhone 15 Pro e la serie iPhone 16.

iOS e iPadOS 18.3 includono anche alcune correzioni. Ad esempio, è stato risolto un problema per cui la calcolatrice ripeteva l'ultima operazione matematica quando si toccava di nuovo il segno di uguale. Inoltre, risolve un problema per cui la tastiera poteva scomparire quando si avvia una richiesta Siri digitata. Infine, l’update corregge un problema per cui la riproduzione audio continua fino alla fine del brano, anche dopo aver chiuso Apple Music. Per aggiornare il proprio iPhone o iPad alla versione iOS 18.3 basta accedere alle Impostazioni, poi Generali e, infine, Aggiornamento software. iOS e iPadOS 18.3 sono disponibili su tutti gli iPhone e iPad compatibili con iOS 18.