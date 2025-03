Apple TV: ecco tre aggiornamenti utili introdotti con tvOS 18.4

Con l'arrivo delle versioni beta di iOS 18.4 e tvOS 18.4, l'app Apple TV riceve alcuni miglioramenti che, seppur piccoli, arricchiscono l'esperienza utente su dispositivi come iPhone, Apple TV 4K e altri. Questi aggiornamenti puntano a rendere l'app ancora più funzionale e piacevole da usare, specialmente per gli utenti che fruiscono dei contenuti Apple TV+.

Una delle modifiche più visibili riguarda l'introduzione di un nuovo pulsante "+". Prima situato nell'angolo in alto a destra, ora questo pulsante, utilizzato per aggiungere i titoli alla lista di visione, è stato ingrandito e posizionato in una posizione più prominente, accanto al pulsante di riproduzione. Questa cambiamento rende più facile e immediato l'accesso a una delle funzioni più utilizzate dell'app, migliorando l'interazione con il contenuto in evidenza.

Un altro cambiamento significativo riguarda la visibilità del programma di rilascio degli episodi per le serie in corso. In precedenza, le informazioni su quando sarebbe uscito un nuovo episodio erano spesso posizionate in modo discreto sotto il titolo della serie, talvolta rendendo difficile per gli utenti trovare i dettagli.

Con iOS 18.4, le date di uscita sono ora evidenziate in un banner separato, posto sopra il titolo della serie. Questo non solo migliora la visibilità, ma rende anche più facile per gli utenti pianificare quando guardare le nuove puntate. Per esempio, per una serie come Berlin ER, gli spettatori vedranno direttamente sopra il titolo la dicitura "Nuovi episodi mercoledì", rendendo l'informazione immediatamente accessibile.

Infine, l'aggiornamento include anche una rivisitazione dell'aspetto grafico dell'app, con nuovi font e icone aggiornate, come quelle per le sezioni "Movies Spotlight" e "Sports". Questi cambiamenti offrono una visione più moderna e coerente dell'app, mantenendo però una familiarità che non disorienta gli utenti abituali. Sebbene non si tratti di modifiche rivoluzionarie, sono comunque miglioramenti graduali che contribuiscono a un'esperienza complessiva più fluida e intuitiva.

Questi aggiornamenti si inseriscono in un periodo di grande successo per Apple TV+, la piattaforma di streaming che offre una vasta gamma di contenuti originali, tra cui Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo e Shrinking.