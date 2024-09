iOS 18 è disponibile sui vostri iPhone ma con qualche riserva

Apple ha lanciato iOS 18 anche in Italia, portando con sé diverse novità che arricchiscono l'esperienza d'uso degli utenti. Questo aggiornamento introduce una serie di miglioramenti e funzionalità interessanti, ma ci sono anche alcune limitazioni, soprattutto in merito all'uso dell'intelligenza artificiale. Tra le novità più significative di iOS 18 c'è la possibilità di personalizzare la schermata Home in modo più dettagliato.

Gli utenti ora possono regolare la dimensione, il colore e la disposizione delle icone, consentendo una maggiore flessibilità nella configurazione del proprio dispositivo. Anche le app Messaggi e Foto hanno subito aggiornamenti importanti, migliorando l'interfaccia e l'usabilità. Inoltre, è stata introdotta una nuova app dedicata alla gestione delle password, che permette di organizzare e proteggere le proprie credenziali in modo sicuro.

Nonostante queste innovazioni, una delle funzioni più attese, l’intelligenza artificiale di Apple, non è ancora disponibile per gli utenti italiani. Questa tecnologia, chiamata Apple Intelligence, è per ora limitata agli Stati Uniti a causa di vincoli imposti dalle normative europee. Ciò significa che, per il momento, i dispositivi in Europa non possono usufruire di queste funzionalità avanzate, che saranno rilasciate in un secondo momento.

Disponibile anche macOS Sequoia

Oltre a iOS 18, Apple ha aggiornato anche altri sistemi operativi. macOS Sequoia è una delle novità più rilevanti per chi utilizza i Mac, introducendo la possibilità di duplicare lo schermo dell'iPhone e controllarlo direttamente dal computer. Tuttavia, anche in questo caso, alcune funzionalità sono soggette alle regolamentazioni dell'Unione Europea, limitando l'accesso completo a tali funzioni per gli utenti europei.

Per chi possiede un iPhone compatibile, è già possibile scaricare iOS 18 e godere delle nuove funzionalità. Sebbene alcune opzioni avanzate non siano ancora disponibili, l'aggiornamento offre comunque numerosi miglioramenti, come la schermata Home più flessibile e la nuova gestione delle password.

iOS 18 rappresenta un’evoluzione importante nell'ecosistema Apple, ma l'accesso alle tecnologie più avanzate è temporaneamente limitato in Europa. Nonostante questo, il nuovo sistema operativo garantisce un'esperienza d’uso più fluida e personalizzabile per gli utenti italiani.