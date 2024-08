iOS 18: rilasciata la Beta 6, ecco tutte le novità introdotte

Apple ha recentemente rilasciato la versione 6 della beta pubblica di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e altri sistemi operativi, segnando probabilmente l’ultimo aggiornamento prima del lancio ufficiale dei nuovi dispositivi previsto per il 9 settembre.

Con l’evento di settembre alle porte, Apple si prepara a svelare l’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, gli AirPods 4 e altre novità tecnologiche. Oltre ai nuovi prodotti, sarà annunciata anche la data di rilascio delle versioni definitive dei sistemi operativi, tra cui iOS 18. Dopo questa presentazione, Apple seguirà la sua consueta prassi, rilasciando le versioni RC (Release Candidate) per gli aggiornamenti principali. Tuttavia, le beta appena rilasciate potrebbero essere le ultime prima dell'arrivo delle versioni RC.

Queste ultime beta non introducono nuove funzionalità significative, ma si concentrano soprattutto sulla stabilità del sistema e sul miglioramento delle prestazioni. L’obiettivo principale di Apple, infatti, è quello di offrire un'esperienza d’uso affidabile e ottimizzata, preparandosi al grande lancio di settembre.

Novità relative alla schermata Home, Centro di controllo, Foto e password, tutto ciò con la beta 6 di iOS 18

Nonostante le funzionalità avanzate di Apple Intelligence previste per iOS 18.1, la versione 18.0 di iOS si presenta già come un aggiornamento sostanziale. Tra le novità più rilevanti troviamo nuovi strumenti di personalizzazione per la schermata Home, il Centro di controllo e le icone delle applicazioni, permettendo agli utenti di adattare l’interfaccia in modo ancora più personale.

Un’altra modifica importante riguarda l’app Foto, che ha subito un grande restyling con un’interfaccia semplificata e a schermo intero. Inoltre, iOS 18 introduce la funzione iPhone Mirroring, che consente di duplicare lo schermo del proprio iPhone su un Mac con macOS Sequoia.

Anche la gestione delle password ha ricevuto un’attenzione particolare, con l’introduzione di un’app dedicata per la gestione delle credenziali di iCloud. L’app Messaggi, invece, è stata aggiornata con il supporto RCS, emoji tapback e la possibilità di programmare l’invio di messaggi.