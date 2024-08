Apple: ecco la data dell'evento della presentazione di iPhone 16

Apple si prepara a svelare la nuova gamma di iPhone 16 durante un evento che, secondo Mark Gurman di Bloomberg, si terrà il 10 settembre. Durante questo evento, l'azienda dovrebbe annunciare anche altre novità, confermando così la tradizione annuale di lanci settembrini. La nuova lineup di iPhone 16 dovrebbe includere importanti miglioramenti, come schermi più grandi per i modelli Pro, e l'introduzione di un nuovo pulsante dedicato esclusivamente alla cattura delle foto, facilitando così l'uso della fotocamera.

Oltre a questi aggiornamenti hardware, gli iPhone 16 saranno compatibili con Apple Intelligence, una suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, annunciata da Apple nei mesi precedenti e progettata per migliorare l'esperienza utente con strumenti avanzati e personalizzati.

Oltre agli iPhone, l'evento di settembre potrebbe vedere il debutto dell'Apple Watch Series 10. Questa nuova versione dell'orologio intelligente dovrebbe essere più sottile rispetto ai modelli precedenti e avere uno schermo più grande, migliorando ulteriormente la leggibilità e l'estetica del dispositivo.

Spunta una potenziale data d'uscita di iPhone 16

Anche la gamma di AirPods dovrebbe essere aggiornata, con l'espansione della tecnologia di cancellazione del rumore su più modelli, rendendo questa funzione premium disponibile per un numero maggiore di utenti.

Nonostante Apple non abbia ancora inviato gli inviti ufficiali per l'evento del 10 settembre, i tempi previsti coincidono perfettamente con i lanci degli anni passati, segno che la data potrebbe essere corretta. I nuovi iPhone dovrebbero poi essere messi in commercio a partire dal 20 settembre, come spesso accade con i rilasci di Apple dopo la presentazione ufficiale.

Infine, Gurman ha riferito che Apple ha in programma anche un aggiornamento della sua linea di Mac, equipaggiandoli con i nuovi processori M4. Tuttavia, questi prodotti non dovrebbero essere presentati durante l'evento di settembre, ma piuttosto in un evento successivo, probabilmente in autunno inoltrato. Apple, quindi, si prepara a un autunno ricco di novità tecnologiche, con importanti aggiornamenti a iPhone, Apple Watch, AirPods e Mac.