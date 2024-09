iOS 18: ecco la lista di tutti i dispositivi compatibili, tutti i modelli

Apple ha annunciato ufficialmente l'arrivo di iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone, disponibile dal 16 settembre. Questo aggiornamento porta una serie di innovazioni che permetteranno agli utenti di personalizzare ancora di più i loro dispositivi, migliorando l’esperienza complessiva. iOS 18 introduce nuove opzioni di personalizzazione che permettono di organizzare app e widget sulla schermata principale in modo più intuitivo.

Se non vuoi aspettare il lancio ufficiale, puoi accedere al programma beta pubblico di iOS 18. Tuttavia, è importante ricordare che essendo una versione preliminare, potrebbero esserci bug o problemi di stabilità che verranno risolti nella release finale.

I modelli compatibili con iOS 18: dal nuovissimo iPhone 16 ad iPhone SE di seconda generazione

L'aggiornamento sarà disponibile per un’ampia gamma di dispositivi Apple. Ecco la lista completa dei modelli compatibili:

iPhone 16 e 16 Plus

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone SE (dalla seconda generazione in poi)

L'aggiornamento sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 16 settembre, ma alcune funzionalità di iOS 18 potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o su tutti i dispositivi. Ad esempio, la funzione "Suggerimenti" di Safari, che trova informazioni rilevanti in automatico, inizialmente sarà disponibile solo in inglese negli Stati Uniti. Anche la trascrizione audio live sarà limitata agli iPhone 12 e successivi, e solo in alcune aree geografiche.

Tra le novità più importanti di iOS 18 c'è Apple Intelligence, una nuova piattaforma di intelligenza artificiale integrata. Questa tecnologia permette al tuo iPhone di automatizzare attività come la scrittura di email o la risposta intelligente ai messaggi. Le funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili in versione beta a partire dall'autunno, con performance ottimali sui nuovi iPhone 16, progettati appositamente per sfruttare questa tecnologia.