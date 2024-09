iOS 18: data di rilascio e tutto ciò che c'è da sapere sull'update

Apple ha annunciato il rilascio del nuovo sistema operativo iOS 18, disponibile a partire dal 16 settembre. Questo aggiornamento porterà diverse nuove funzionalità e migliorie per gli utenti di iPhone, rivoluzionando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Tra le novità principali, troviamo la modalità oscura per la schermata principale, che consentirà di ridurre l'affaticamento visivo durante l'uso del dispositivo in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, sarà possibile personalizzare la torcia per regolarne l’intensità in base alle esigenze.

Un'altra funzione particolarmente apprezzata sarà la condivisione semplificata delle password Wi-Fi, che permetterà di condividere le credenziali di rete in modo più rapido e intuitivo. Il sistema operativo includerà anche un'app dedicata alle password, per gestire in modo sicuro le credenziali, e un'app Impostazioni rinnovata, più intuitiva e facile da navigare.

Apple Intelligence sarà la principale novità di iOS 18

Tra le caratteristiche innovative di iOS 18 c’è il tracciamento degli occhi, progettato per migliorare l'interazione con il dispositivo, e una funzione che ridurrà il mal di movimento, rendendo l'utilizzo del telefono più confortevole per chi soffre di cinetosi.

La grande novità di iOS 18 è però l'introduzione di Apple Intelligence, una serie di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Questa suite permetterà agli utenti di sfruttare nuove funzionalità, come la scrittura assistita, la generazione di immagini, la ricerca avanzata delle foto, e l'ottenimento di informazioni personalizzate. Saranno inoltre disponibili strumenti per riassumere contenuti e migliorare la qualità delle immagini. Tuttavia, Apple Intelligence sarà inizialmente disponibile solo in versione beta, esclusivamente in inglese, con un'espansione futura ad altre lingue e dispositivi.

iOS 18 sarà compatibile con diversi modelli, inclusi i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Questi ultimi saranno disponibili per il preordine dal 13 settembre e in vendita dal 20 settembre in oltre 58 paesi. Grazie al suo approccio integrato tra hardware e software, Apple prevede un rapido tasso di adozione di iOS 18, sulla scia del successo di iOS 17, installato sul 77% degli iPhone in circolazione.