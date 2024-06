iOS 18 beta 2: ci sono 5 novità da non perdere assolutamente

Apple ha rilasciato la seconda beta di iOS 18 per gli sviluppatori, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti che aumentano l'hype attorno a questo l'aggiornamento. La prima novità riguarda la personalizzazione della schermata iniziale, della schermata di blocco e del Centro di controllo. Introdotta con iOS 18 beta 1, questa funzionalità è stata ulteriormente affinata in beta 2. Gli utenti possono ora posizionare liberamente le app, personalizzare l'aspetto dei widget e creare un'esperienza unica che si adatta perfettamente alle loro esigenze.

L'app Foto ha ricevuto il suo più grande aggiornamento di sempre. Con una nuova interfaccia, la galleria foto è stata rinnovata per facilitare la ricerca e la riscoperta dei ricordi. Una nuova vista singola presenta raccolte tematiche, permettendo di sfogliare i contenuti senza dover creare album manualmente. Questo rende la gestione delle foto molto più intuitiva e organizzata.

L'app Messaggi continua a migliorare con nuove potenti funzioni. Tra queste, troviamo effetti di testo per i messaggi, la possibilità di personalizzare i messaggi, reazioni con qualsiasi emoji e la possibilità di programmare l'invio dei messaggi. Queste aggiunte rendono le conversazioni più vivaci e personalizzabili, migliorando l'interazione tra gli utenti.

Passowords, nascondere le app e correzioni varie

Una delle aggiunte più utili è la nuova app Passwords. Basata su Keychain, questa app consente di gestire facilmente password, chiavi di accesso, password Wi-Fi e codici di verifica in un unico posto sicuro. Questo semplifica la gestione delle credenziali, offrendo un livello di sicurezza e praticità maggiore.

Infine, iOS 18 introduce la possibilità di bloccare o nascondere le app per una maggiore privacy. Una volta bloccate o nascoste, i contenuti all'interno delle app (come messaggi o e-mail) vengono nascosti dalla ricerca, dalle notifiche e da altre aree del sistema. Lo sblocco avviene solo con Face ID o Touch ID, garantendo che solo il proprietario del dispositivo possa accedere ai dati sensibili.

Oltre a queste nuove funzionalità, iOS 18 beta 2 include miglioramenti generali e correzioni di bug, migliorando la stabilità del sistema. Apple continuerà a sviluppare e perfezionare le nuove funzioni presentate in beta 1, come la personalizzazione della schermata iniziale e l'app Foto rinnovata. È importante ricordare che iOS 18 beta 2 è una versione di test per sviluppatori, quindi potrebbe presentare bug o malfunzionamenti.