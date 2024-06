Passwords: come funziona la nuova applicazione di iOS 18

Apple ha recentemente svelato l'app Password, che sarà inclusa nel prossimo aggiornamento di iOS 18. Questo nuovo strumento offre una gestione centralizzata per password, codici di accesso e reti Wi-Fi, promettendo un'esperienza più completa e intuitiva per la gestione delle credenziali utente rispetto alla sezione "Password" presente nelle Impostazioni di iOS 17.

L'app Password riunisce in un unico posto tutte le credenziali salvate su iPhone, iPad e Mac, incluse le password per siti web e app, i codici di accesso a due fattori e le password delle reti Wi-Fi. Questa integrazione centralizzata facilita l'accesso e la gestione delle informazioni sensibili, rendendo l'esperienza dell'utente più fluida e coerente su tutti i dispositivi Apple.

Le credenziali sono suddivise in categorie facilmente accessibili: "Tutti", "Login", "Codici di sicurezza" e "Wi-Fi". Questa organizzazione per categorie permette agli utenti di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno senza dover navigare attraverso lunghe liste di password.

Una delle funzionalità più utili dell'app Password è la barra di ricerca avanzata situata nella parte superiore dell'interfaccia. Questa consente di trovare rapidamente le credenziali desiderate, permettendo di filtrare per parole chiave o per data di creazione/modifica. La funzione di ricerca avanzata è particolarmente utile per chi ha molte password salvate e ha bisogno di accedere rapidamente a una specifica informazione.

Integrazione con Siri e condivisione sicura delle password

Ogni credenziale può essere visualizzata e modificata individualmente, offrendo una gestione dettagliata delle password. Gli utenti possono aggiungere note, modificare il nome utente o la password, o generare una nuova password sicura direttamente dall'app. Questa flessibilità consente agli utenti di mantenere le loro informazioni sempre aggiornate e sicure.

L'app Password offre anche la possibilità di eliminare le credenziali in modo sicuro. Le password possono essere eliminate singolarmente o in gruppi, con l'opzione di rimuovere tutte le password Wi-Fi salvate in un solo colpo. Questa funzionalità è particolarmente utile per mantenere pulito e ordinato il proprio archivio di credenziali, eliminando informazioni non più necessarie.

Un'altra caratteristica interessante dell'app Password è l'integrazione con Siri. Utilizzando comandi vocali semplici come "Mostra le mie password" o "Qual è la mia password Netflix?", gli utenti possono accedere rapidamente alle loro credenziali tramite l'assistente vocale di Apple. L'app consente inoltre la condivisione sicura delle credenziali. Gli utenti possono creare gruppi con familiari o amici per condividere in modo sicuro password e codici di accesso.

L'app Password sarà disponibile su iPhone, iPad, Mac e visori AR Vision Pro a partire da iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, che verranno rilasciati nell'autunno del 2024. Attualmente, l'app è già accessibile agli sviluppatori tramite le beta di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, e le funzionalità e l'interfaccia potrebbero subire modifiche prima del rilascio ufficiale.