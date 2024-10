iOS 18.2 Beta introduce varie funzionalità Apple Intelligence

Apple ha reso disponibile iOS 18.2 Beta per gli sviluppatori. Questo aggiornamento porta con sé ancora più funzionalità di Apple Intelligence, annunciate alla WWDC all'inizio di quest'anno. Come ricordato dal sito 9to5Mac, il nuovo update introduce funzionalità di generazione di immagini denominate Genmoji e Image Playground. Tale versione integra anche ChatGPT in Siri e Writing Tools in varie applicazioni su iOS. La caratteristica principale è che questo aggiornamento estende la disponibilità di Apple Intelligence a più varianti della lingua inglese, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

Gli utenti che vivono regione non disponibile e desiderano comunque accedere alle funzionalità di Apple Intelligence possono cambiare la lingua del proprio dispositivo in inglese americano in iOS 18.1. In alternativa possono usare una qualsiasi delle altre opzioni in inglese a partire da iOS 18.2. Il supporto per alcune lingue diverse dall'inglese inizierà a essere implementato a partire dal prossimo anno. Bisogna comunque ricordare che tali opzioni saranno disabilitate in Cina e in tutta l'UE a causa di problemi normativi.

Nel frattempo, iOS 18.1 sarà disponibile al pubblico a partire dalla prossima settimana. Tale update aggiunge il primo round di funzionalità Apple Intelligence solo in inglese americano. Infine, gli utenti di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max possono usare Visual Intelligence, a cui si può accedere tenendo premuto il Controllo fotocamera quando il dispositivo è nella schermata di blocco. Ciò consente agli utenti di ottenere maggiori informazioni su ciò a cui stanno puntando la fotocamera del telefono, grazie ad Apple Intelligence.

Oltre a iOS 18.2 Beta, gli utenti stanno aspettando che alcune funzionalità di Apple Intelligence annunciate in precedenza facciano il loro debutto. Ciò include la consapevolezza del contesto personale e le azioni in-app per Siri. Infine, dovrebbe essere introdotta una nuova sezione di notifiche prioritarie potenziate dall'intelligenza artificiale nella schermata di blocco dell'iPhone. Queste funzionalità dovrebbero arrivare all'inizio del 2025.