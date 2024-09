Visual Intelligence: Apple lancia il competitor di Google Lens

Nelle scorse ore si è svolto l’attesissimo evento di Apple “It's Glowtime”. L’azienda di Cupertino ha presentato al mondo le sue ultime novità hardware e software, dal nuovo iPhone 16, fino alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale di iOS 18. A questo proposito, Apple annunciato una nuova funzionalità chiamata Visual Intelligence che farà parte della suite Apple Intelligence e verrà introdotta "entro la fine dell’anno". Questa funziona in modo molto simile a funzionalità simili offerte da altri sistemi AI multimodali di OpenAI e Google. Visual Intelligence può essere paragonato infatti a Google Lens.

Visual Intelligence: come usare la nuova funzionalità AI di Apple

Durante la presentazione, Craig Federighi di Apple ha affermato che la funzionalità è "abilitata da Camera Control", un nuovo pulsante capacitivo della fotocamera che ora si trova sul lato degli iPhone 16 e 16 Pro. Per attivarlo, gli utenti dovranno fare clic e tenere premuto il pulsante dedicato e puntare la fotocamera del telefono su qualsiasi cosa li incuriosisca.

Per alimentare Visual Intelligence, gli iPhone utilizzano una "combinazione di intelligenza on-device e servizi Apple che non memorizzano mai le immagini". Ciò permette ad esempio di scattare una foto di un ristorante per ottenere informazioni sui suoi orari e molto altro. Per fare un altro esempio, basterà puntare la fotocamera su un volantino e nel giro di pochi istanti "dettagli come titolo, data e posizione vengono automaticamente registrati".

Federighi ha aggiunto che la funzionalità è "anche il tuo gateway per modelli di terze parti". Ciò sembra suggerire che Visual Intelligence può anche essere usato per cercare su Google una bici vista per strada e scoprirne velocemente tutti i dettagli. Inoltre, è possibile scattare una foto dei propri appunti per ottenere aiuto con un concetto durante lo studio. Sfortunatamente Apple non ha indicato una data ufficiale per il debutto di questa funzione. Come accennato, ha soltanto dichiarato che "arriverà su Camera Control più avanti quest'anno".