iOS 18.2 Beta potrebbe introdurre Image Playground e Genmoji

Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso un entusiasmante aggiornamento sulle funzionalità Image Playground e Genmoji di Apple. Secondo Gurman, Apple potrebbe includere le sue funzionalità di generazione di immagini con l'aggiornamento iOS 18.2 Beta, in arrivo ad ottobre. Com’è noto, l’azienda di Cupertino non ha incluso le funzionalità Image Playground e Genmoji con nessuno degli aggiornamenti beta di iOS 18.1. Tale omissione ha creato un po' di confusione sul motivo del ritardo. Ciò ha alimentato le speculazioni sul fatto che Apple potrebbe non rilasciare le funzionalità di generazione di immagini quest'anno. Tuttavia, sembra essere arrivata una risposta da una fonte attendibile.

Gurman nota che l'aggiornamento beta di iOS 18.2 non includerà ancora il nuovo Siri con contesto personale e dovrebbe iniziare a essere distribuito la prossima primavera con iOS 18.4. Un'altra funzionalità Apple Intelligence attesa, il supporto ChatGPT sia in Siri che nel sistema, al momento manca dalla scena. Fortunatamente, il CEO di Apple, Tim Cook, ha parlato di questo ritardo, rassicurando che la funzionalità sarà disponibile entro la fine dell'anno. Presumibilmente, dovrebbe arrivare anche con l'aggiornamento iOS 18.2 Beta.

iOS 18.2 Beta: come funzionano Image Playground e Genmoji

Image Playground è un nuovo strumento che consente agli utenti di generare vari tipi di immagini AI. Questi possono scegliere tra tre stili: Animazione, Illustrazione e Schizzo. In base alla selezione, lo strumento AI genererà immagini. Sfortunatamente, Image Playground non supporta la generazione di immagini fotorealistiche. Genmoji è un altro strumento Apple che consente di generare emoji personalizzate a partire da un prompt. Ciò consente agli utenti di esprimersi in un modo che va oltre lo standard emoji Unicode. Genmoji può essere utilizzato come immagini in linea o condiviso come adesivi o reazioni. Gli utenti possono generare Genmoji dei propri amici e familiari in base alle loro foto. Per ora, Apple è pronta a presentare la serie iPhone 16 all'evento "Glowtime" di oggi. È probabile che, nel corso dell’evento, Tim Cook faccia più chiarezza in merito all’arrivo di tali funzionalità AI su iOS.