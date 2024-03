Apple potrebbe includere l’AI di Gemini e ChatGPT su iOS

I dispositivi Apple, in un prossimo futuro, potrebbero includere Gemini, ovvero l’assistente AI di Google. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda di Cupertino sarebbe in trattative con Big G per introdurre tale tecnologia su iPhone (e probabilmente su iPad). Ma non è tutto. Apple avrebbe anche preso in considerazione l'utilizzo di ChatGPT di OpenAI. Il CEO Tim Cook ha già confermato che Apple sta dedicando “un’enorme quantità di tempo e impegno” alle funzionalità di intelligenza artificiale. L’azienda prevede di rilasciare tali strumenti ai propri clienti “entro la fine dell’anno”. Il rapporto di Bloomberg suggerisce che le funzionalità di AI integrate nei prodotti Apple potrebbero eventualmente essere alimentate da un mix di modelli di intelligenza artificiale proprietari e di terza parte.

Apple: accordo con Google forse dovuto a ritardo su AI proprietaria

I modelli di Cupertino potrebbero potenziare l’intelligenza artificiale generativa sui dispositivi con iOS 18, che arriverà entro la fine dell’anno. Dall’altro lato, le funzionalità AI basate su cloud, come la generazione di testo e immagini, potrebbero arrivare tramite partnership con aziende del calibro di Google. Apple non sarebbe la prima azienda ad aver contattato il colosso della ricerca per fornire funzionalità di intelligenza artificiale sui suoi telefoni. All'inizio dell’anno Samsung ha aggiunto diverse funzionalità con marchio Galaxy AI (basate sulla tecnologia AI di Google) ai suoi smartphone Galaxy S24. Naturalmente, la tecnologia di Gemini è anche sui propri dispositivi Pixel 8. Per quanto riguarda l’accordo con Google, questo non è stato ancora siglato.

Un potenziale accordo di questo tipo tra Apple e Big G potrebbe espandere la portata degli strumenti AI di Google agli oltre 2 miliardi di iPhone che Apple ha attualmente sul mercato. Tuttavia, Bloomberg nota che ciò può essere una conseguenza del fatto che la tecnologia di intelligenza artificiale generativa di Cupertino è in ritardo rispetto alla concorrenza. Apparentemente i dipendenti Apple hanno testato un chatbot interno chiamato Apple GPT. Secondo quanto riferito, la società ha creato un proprio modello linguistico di grandi dimensioni con nome in codice Ajax. Tuttavia, tale tecnologia AI di Apple sembra meno avanzata rispetto alla concorrenza. Secondo Bloomberg è improbabile che l’accordo tra Google e Apple venga annunciato prima della WWDC 2024 di giugno. Ciò suggerisce che bisognerà attendere ancora un po’ prima che Gemini venga introdotto in via ufficiale su iPhone e iPad.