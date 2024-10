iOS 18.1 arriverà con Apple Intelligence la prossima settimana

Il mese scorso, Apple ha rilasciato iOS 18 subito prima del lancio di iPhone 16. Questo aggiornamento ha introdotto diverse nuove funzionalità, ma non includeva quella più significativa, Apple Intelligence, che Apple aveva promesso all’ultima WWDC di giugno. A quanto pare, le cose molto presto. Secondo il Wall Street Journal e The Verge, che hanno esaminato le funzionalità per la protezione dell’udito dei prossimi AirPods Pro 2 di Apple, iOS 18.1 arriverà la prossima settimana. Apple aveva precedentemente annunciato il lancio entro la fine del mese e questo sembra confermarlo. Gli aggiornamenti, inclusi iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, conterranno tutti le prime funzionalità di intelligenza artificiale (AI) di Apple annunciate in primavera.

iOS 18.1: le tre funzionalità AI di Apple Intelligence

Basato sull’attuale versione beta di iOS 18.1, l’aggiornamento presenterà tre funzionalità di Apple Intelligence. Si tratta dei miglioramenti alla scrittura, funzionalità di pulizia delle foto e riepiloghi delle notifiche. Il primo offre funzionalità avanzate di correzione automatica, controlli grammaticali e ortografici e funzionalità di scrittura predittiva che apprendono lo stile di scrittura nel tempo. Con Pulisci in Foto, gli utenti possono utilizzare l’AI per identificare e suggerire di rimuovere foto duplicate, screenshot e immagini sfocate per liberare spazio. Con i riepiloghi delle notifiche di Apple Intelligence, è possibile ottenere riepiloghi concisi delle notifiche meno importanti, semplificando la gestione del sovraccarico di notifiche.

Insieme a iOS 18.1, Apple rilascerà un aggiornamento firmware per AirPods Pro 2 la prossima settimana. Una volta installato, questo consentirà agli auricolari di diventare apparecchi acustici di livello clinico per chi soffre di perdita dell’udito da lieve a moderata. Altre nuove funzionalità che probabilmente arriveranno la prossima settimana includono il rilevamento dell’apnea notturna per Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2, l’integrazione di Tiktok con Apple Music, correzioni di bug e altro ancora. Si prevede che ulteriori funzionalità di Apple Intelligence verranno lanciate nei prossimi aggiornamenti software prima della fine dell’anno e nel 2025. Questi includeranno miglioramenti a Siri, nuove funzionalità di creazione di immagini, integrazione ChatGPT, maggiore sicurezza e altro ancora. Attualmente gli unici modelli a supportare Apple Intelligence saranno: iPhone 16 (intera serie), iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.